Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden 2 dakikada kurtaran sprey

Çoğu zaman günlük programlarımızdan, işimizden vb. durumlardan ev işlerine yeteri vakti ayıramayabiliriz. Hamamböceği, sivrisinek ya da sinek gibi haşereler ise kirli evlere bayılırlar ve bu evlere yuva yaparlar.

Sivrisinekler, yaz aylarının en büyük kabusu. Peki sivrisineklerden nasıl kaçılır? Sineklerden korunmak için doğal yöntemler var mı? Genellikle akşam saatlerini seven bu canlılardan kurtulmanın alternatif yollarını sizler için araştırdık.

Sivrisineklerin en sevmediği kokular

Lavanta, portakal, limon, ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, okaliptüs, defne, reyhan, sarımsak, soğan, sirke, biberiye.

İnsanlarsa haşere problemiyle karşılaştıklarında yaptıkları ilk şey kimyasal ilaç almak olur. Bunun yerine evde yapılabilecek daha kolay, ucuz ve sağlıklı bir karışım var.

Sprey Karışımını Hazırlamak İçin

Malzemeler:

Yarım bardak ayçiçek yağı

Yarım bardak şampuan

Yarım bardak sirke

Hazırlama ve kullanımı:

Bütün malzemeleri bir sprey şişesinin içine ekleyin ve şişeyi iyice karıştırın. Evindeki farklı alanlara sıkın. Karışım toksik madde içermediği,çocuklar ve evcil hayvanlara zararı dokunmadığı için oldukça güvenlidir. Sıktığınızda tüm haşerelerin yalnızca birkaç saat içinde yok olduğunu göreceksiniz.

Sivrisineklerden korunmanın doğal yolları

B ve C vitamini alınmalı

B ve C vitamini yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda gruplarından. C vitamini suda eriyebilen bir vitamin olduğundan vücutta birikmez, fazla terlemeyi önler, sivrisinekler de bundan nefret eder.

Fesleğen, reyhan ve karanfil

Fesleğen, reyhan ve karanfil kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri başucunuza koymak daha etkili olmasını sağlar.

Sık sık duş alınmalı

Sivrisinekler daha çok terli olan vücutlara ve ayak kokusu problemi yaşayan kişilere gelir. Yatmadan önce duş almak bu davetsiz misafirlere karşı koruyabilir.