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Ekonomi Sincek: Büyümemizi sürdürüyoruz
Ekonomi

Sincek: Büyümemizi sürdürüyoruz

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ürünlerinin beğenilip takdir edildiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:51:00 -
Sincek: Büyümemizi sürdürüyoruz

Sincek, Katılım Sağlık markalarının rağbet gördüğünü de dile getirdi.

Katılımlar hızlanıyor

“Katılım Sağlık olarak büyümemizi sürdürüyoruz” diyen Sincek, şunları kaydetti: “Kurumsal tarafta sunduğumuz özel grup sağlık sigortası kapsamında yönetimini üstlendiğimiz 156 kurumsal müşterimiz ve 40 bin sağlık sigortası poliçemizle öne çıkıyoruz. Katılım Sağlık’ın sektörü derinleştirerek öncülük yaptığına şahit oluyoruz. Halkımız da bu hizmetlerimize teveccüh gösteriyor. Son dönemde kurumsal katılımların da oldukça hızlandığını görüyoruz. Anlaşması sağlanıp işlemleri devam edenlerin yanı sıra yeni müşteri talepleri de memnuniyet verici. Sağlık konusundaki farkındalığımız ve hassasiyetimiz artıyor.”

Sektöre güç kattı

Sincek, “Katılım Emeklilik olarak hayatın her alanına dokunan ürünlerimizle dikkat çekiyoruz. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve katılım sigortacılığında önemli rol oynamaktan gurur duyuyoruz. 779 bin BES sözleşmesi, 190 bin sigorta sözleşmesi ve 4 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğümüzle ön plandayız. Sektörümüzü büyütmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sincek, dijital ürünlerle acente tarafında yoğunlaşmayı odağa aldıklarını anlattı. Katılımcılarına yenilerini eklediklerini belirten Sincek, “Gelinen aşamada hem sektörümüzün hem de ekonomimizin büyümesine katkı sunuyoruz. Bu katkımız bizi mutlu ediyor. Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mutlaka yararlanılmalı

Sincek, yatırımcılara ise “BES’te devletin sunduğu yüzde 25 teşvik var. Teşvikten mutlaka ve mutlaka yararlanılmalı. Burada iyi bir imkân var. Tasarrufları, BES’e yatırmakta fayda görüyoruz. Öbür taraftan hemen hemen bütün şirketler aylık fon bülteni yayınlıyor. Bu bütünler okunmalı. Orada yer alan tavsiyelere kulak verilerek adım atılmalı” tavsiyelerinde bulundu.

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