Sincar'da yönetimi ele geçirmeye çalışan PKK, ilçeye sözde kaymakam atadı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Musul’un Sincar ilçesinde yasa dışı faaliyetlerini arttıran terör örgütü PKK hakkında bir açıklama yaptı.

Musul İl Meclisi KDP Üyesi Başşar Kiyki, yaptığı açıklamada Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin ve terör örgütü PKK’nın desteğiyle bazı kişilerin zorla Sincar Kaymakamlığına atanmasını şiddetle reddettiklerini söyledi.

Irak hükümetinin onayı olmadan ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara aykırı olarak atılan bu adımın anayasa ve yasa dışı olduğunu belirten Kiyki, Başbakan Adil Abdülmehdi’yi bu duruma müdahale etmeye çağırdı. Kiyki, ilçe yönetimine el koyulmasıyla nüfusun yüzde 90’ını teşkil eden göçmenlerin evlerine geri dönmelerinin zorlaşacağını söyledi.

PKK paralel ilçe meclisi kurdu

Musul İl Meclisi Başkanı Seydo Çeto de PKK ve Haşdi Şabi’nin Sincar ilçesinde paralel ilçe meclisi oluşturduğunu belirterek, bunu “Kabul edilmez yasa dışı bir adım” olarak nitelendirmişti.

Arap aşiretlerinin sözcüsü Muzahim el-Huveyt, sözde meclisin amacının ulusal ve yerel örgütlere muhatap olarak yolsuzluk yapmak ve ilçede mezhep fitnesi çıkarmak olduğunu açıklamıştı. Arap aşiretleri, Veys Naif Bedn başkanlığındaki Musul İl Meclisini ve Sincar Kaymakamı Mahma Halil’i desteklediklerini duyurmuştu.