0553 313 94 23

Sincar'da yönetimi ele geçirmeye çalışan PKK, ilçeye sözde kaymakam atadı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK’nın Musul’a bağlı Sincar ilçesine sözde kaymakam atadığını açıkladı. KDP Sözcüsü Beşşar Kiyki, sözde kaymakamı şiddetle reddettiğini duyurdu.

08 Ocak 2019 Salı 01:13
Sincar'da yönetimi ele geçirmeye çalışan PKK, ilçeye sözde kaymakam atadı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Musul’un Sincar ilçesinde yasa dışı faaliyetlerini arttıran terör örgütü PKK hakkında bir açıklama yaptı.

Musul İl Meclisi KDP Üyesi Başşar Kiyki, yaptığı açıklamada Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin ve terör örgütü PKK’nın desteğiyle bazı kişilerin zorla Sincar Kaymakamlığına atanmasını şiddetle reddettiklerini söyledi.

Irak hükümetinin onayı olmadan ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara aykırı olarak atılan bu adımın anayasa ve yasa dışı olduğunu belirten Kiyki, Başbakan Adil Abdülmehdi’yi bu duruma müdahale etmeye çağırdı. Kiyki, ilçe yönetimine el koyulmasıyla nüfusun yüzde 90’ını teşkil eden göçmenlerin evlerine geri dönmelerinin zorlaşacağını söyledi.

PKK paralel ilçe meclisi kurdu

Musul İl Meclisi Başkanı Seydo Çeto de PKK ve Haşdi Şabi’nin Sincar ilçesinde paralel ilçe meclisi oluşturduğunu belirterek, bunu “Kabul edilmez yasa dışı bir adım” olarak nitelendirmişti.

Arap aşiretlerinin sözcüsü Muzahim el-Huveyt, sözde meclisin amacının ulusal ve yerel örgütlere muhatap olarak yolsuzluk yapmak ve ilçede mezhep fitnesi çıkarmak olduğunu açıklamıştı. Arap aşiretleri, Veys Naif Bedn başkanlığındaki Musul İl Meclisini ve Sincar Kaymakamı Mahma Halil’i desteklediklerini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 01:13
  1. Sincar
  2. PKK
  3. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK kararı Resmi Gazete'de
    1. YSK kararı Resmi Gazete'de
    2. Rekabet Kurumu, Google için harekete..
    3. Liverpool Federasyon Kupası'ndan elendi
    4. Sincar'da yönetimi ele geçirmeye..
    5. Kar fotoğrafı çekerken uçuruma..
    6. Çifte vatandaşlığa sahip 2 kişi..
    7. Konya'da eğitime kar engeli
    8. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    9. Okan Bayülgen'den 'poşet' çıkışı: 25..
    10. Zarif, ABD'nin Orta Doğu politikasını..
    11. RTÜK çarpılmaktan mı korkuyor? 'Cin'..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, The New York..
    13. "İran Hindistan için güvenilir bir..
    14. Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara..
    15. Öğrencilerden Vali Yerlikaya'ya mesaj..
    16. Kar fotoğrafı çekerken uçuruma düştü
    17. Erzincan merkezli FETÖ operasyonu! 2..
    18. Ayakkabısını çalan hırsıza not..
    19. "İsrail işgali aklamak için Yahudi..
    20. Payitaht Abdulhamid 69. bölümü..
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış yiyeceği!
    İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış yiyeceği!
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!