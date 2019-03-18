Sincar'da çatışma! PKK 2 Irak askerini öldürdü Sincar'da terör örgütü PKK mensuplarına askeri kontrol noktasından geçiş izni verilmemesi üzerine çatışma çıktı. 2 Irak askerinin hayatını kaybettiği olayda 5 PKK'lı terörist de yaralandı.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak askerlerinin Musul'a bağlı Şengal bölgesindeki Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasında terör örgütü PKK mensuplarına geçiş izni vermemesi üzerine çatışma yaşandığı ileri sürüldü. 2 Irak askeri öldü, 5 PKK'lı terörist yaralandı Yaşanan çatışmada 2 Irak askerinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 5 PKK'lı teröristin yaralandığı kaydedildi.

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