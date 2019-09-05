0553 313 94 23

Sincan’ın meşhur kavunları artık Yenikent pazarında

Rengiyle, tadıyla ve kokusuyla meşhur Sincan’ın Yenikent kavunları görücüye çıkıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:07
Sincan’ın meşhur kavunları artık Yenikent pazarında

Rengiyle, tadıyla ve kokusuyla meşhur Sincan’ın Yenikent kavunları görücüye çıkıyor. Yenikent ve Temelli’de ekilen kavun ve karpuzlar, Yenikent pazarında tüketiciyle buluşuyor.


Haftanın 7 günü hizmet veren Yenikent pazarında toptan ve perakende karpuz ve kavun satışı yapılıyor. Yoğun talep gören pazarda satışların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de gerekli önlemleri alıyor. Alışveriş yapan vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür ettiler.


Başkan Ercan yaptığı açıklamada “Tadıyla, tazeliğiyle Yenikent ve Temelli’de yetişen kavun ve karpuzlar tüketicinin ilgisini çekiyor. Sadece Sincan değil, Ankara halkı da Yenikent’te kurulan kavun-karpuz pazarından alışveriş yapmayı tercih ediyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okulların açılmasıyla otobüs hatları ve sefer sayıları artıyor
    1. Okulların açılmasıyla otobüs hatları..
    2. ESO ve AÜ yepyeni bir dönemi birlikte..
    3. Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü..
    4. ‘Çal Garası’ üzümlerden pekmez..
    5. Kuşadası’nda aranan biri cezaevi..
    6. İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin..
    7. Şahinbey’de ’Gastronomi Kütüphanesi’..
    8. Muzaffer Bilazer: "Taylan Antalyalı..
    9. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan göreve..
    10. Yerli ve milli kanser ilacı yolunda..
    11. Sempozyumda konserler sürüyor
    12. Çorum’da yangın
    13. HDP önünde eylem yapan aile sayısı..
    14. Bodrum’da gürültü kirliliğine son..
    15. "Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına..
    16. Davutlar ve Güzelçamlı’daki hırsızlık..
    17. Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
    18. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    19. Burhaniye’de makilik alanda çıkan..
    20. FIFA'da yılın 11'inin adayları..
    21. Sapanca’da hoş geldin bebek..
    22. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    23. Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet..
    24. Birleşmiş Milletler'den Türkiye çağrısı
    25. Finlandiya'da havuzda tesettür mayo..
    26. Düzce’ye kalkınma yılsonu başlayacak
    27. Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig..
    28. Esnaf Odaları Birlik Başkanı..
    29. 10 binlerce polisin mesai saatleri..
    30. Rektör Bilgiç: "OMÜ’de teknolojik ve..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'