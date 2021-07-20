Sincan'da demokrasi bayramı

S incan Belediyesi, ‘Türkiye Geçilmez’ sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehit ve gazileri anmak için tören düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce Sincanlı Lale Meydanı’na akın etti.

Şehitler için dua edildi

Binlerce kadın ve erkeğin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu. Kur-an’ı Kerim tilavetinin ardından Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu şehitler için dua etti.

Şiirler okundu

Tören adeta demokrasi şölenine dönüştü. Lale Meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. 15 Temmuz ve Türk milletinin tarihteki zaferleri anlatıldı. Sunucu Sedat Özdemir şiirler okudu, sanatçılar Ali Kınık ve Hasan Sağındık türkülerle kulakların pasını sildi. Ney dinletisi de büyük beğeni topladı.

Tarih yazdık

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da bir konuşma yaptı. 15 Temmuz gecesinde yaşananları hatırlatan Arslanargun, şunları söyledi: “5 yıl önce bir millet önemli bir mücadele verdi. ‘Tarih nasıl yazılır, kahramanlık madalyası göğse nasıl takılır, vatan nasıl savunulur’ bunun en güzel örneğini gösterdi. Şehit verdik, gazi olduk, geriye dönmeyi düşünmedik, ayağı yalın başıkabak elimizde Türk bayraklarıyla sokağa döküldük, ‘Devletimizi hainlere teslim etmeyeceğiz’ dedik. Devletimize sahip çıktık. Burada coşkulu bir şekilde toplanabildiysek o gece hepimizin ödediği bedel sayesindedir. Bu millet büyük bir millet olduğunu tekrar tekrar gösteriyor, gösterecek. Bu gecenin sabahını aydınlık eden büyük milletimize selam olsun.”

İçtima meydanı oldu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hain kalkışmanın yaşandığı gece Lale Meydanı’nda yaşananları anlattı. Başkan Ercan, şunları kaydetti: “Burası Lale Meydanı ama ben buraya bir isim daha verdim. Burayı içtima meydanı olarak adlandırdım. Askerde toplanma yerlerine içtima alanı veya meydanı denir. Burası da 15 Temmuz’da içtima meydanıydı. Kahraman Sincanlı kardeşlerimle burada toplandık. Çıplak ellerimizle tankları durdurmaya, uçaklara kafa atmaya gittik. Gelirken 9 kişi eksik geldik. 9 kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Hiç organize olmadan yurdun her yanından insanlar silahsız ve çıplak elleriyle hainlere karşı durmaya gitti. Hani şair diyor ya ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’ diye. O ocaklar Allah’ın izniyle sönmeyecek.

Ocak ebediyen yanacak

Ve en büyük ocaklardan birisi de Sincan. Sincan’da bu ocak ebediyen yanacak. Çünkü Sincan demek vatan demek, bayrak demek, iman demek. Bu imanlı kardeşlerimiz o gün öyle bir tokat attı ki artık tankların yürüdüğü Sincan yok, tanklara yürüyen Sincan var. Bağımsızlığımız için yaşıyoruz. Bu milletin karakteri bağımsızlıktır. Vatan için, bayrak için, iman için Sincan her zaman üstüne düşen görevi yapmıştır, bundan sonra da dimdik ayaktadır.”

Millet oyunları bozdu

Sinc an Kaymakamı Abdullah Küçük ise 15 Temmuz gecesi hedefin millet iradesi olduğunu belirtti. Küçük, şu ifadeleri kullandı: “Hain terör örgütünün baskınına karşı aziz milletimizin gösterdiği duruş tarih kitaplarını yeniden yazdıracak mahiyettedir. Elindeki bayraktan, göğsündeki imandan başka silahı olmadan tanka ve savaş uçağına kafa tutan bu müstesna millet liderinin çağrısına uyarak bütün oyunları bir anda bozmuştur. FETÖ ve ortaklarının elde edebildikleri tek şey parolası şehadet olan Türk milletinden yediği tokattır.”

Esarete teslim olmadık

MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan da şu görüşleri dile getirdi: “15 Temmuz FETÖ kalkışması, asırlardır topraklarımıza sızmak isteyen tüm mihrakların bir kez daha tokat gibi geriye dönmelerinin şeref vesikasıdır. 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir yıkımın hamlesidir. Ancak değerli Sincanlı hemşehrilerim, bu kalkışmaya karşılık dimdik ayakta durmuştur ve Türk milletinin asla esarete teslim olmayacağını göstermiştir.” Lale Meydanı’nda yapılan anma töreninin ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti’nin Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri Nevzat Ceylan, Hacı Turan ile İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda demokrasi nöbetine katıldı.