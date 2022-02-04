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Yerel Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan çocuklara sürpriz ziyaret
Yerel

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan çocuklara sürpriz ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi’ne sürpriz ziyarette bulundu.Miniklerle tek tek ilgilendi, etkinlik yaptı. Çocuklarla birlikte pasta kesen Başkan Ercan hediyelerle de onları sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 13:15:00 -
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan çocuklara sürpriz ziyaret

Sincan Belediyesi örnek faaliyetlerinden biri olan Anne-Çocuk oyun evlerinde minikler keyifli vakit geçiriyor. Her gün birbirinden eğitici ve eğlenceli faaliyetlerin yanı sıra anneleriyle oyun oynayıp spor yapıyorlar.

Miniklerin Sürpriz Misafiri Vardı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Yenikent Anne- Çocuk Oyun Evi’ni ziyaret etti. Çocuklarla keyifli bir gün geçiren Başkan Ercan miniklerin oyunlarına eşlik etti. Oyun sonrası Başkan Ercan’ın çocuklara bir sürprizi daha vardı. Çocuklarla birliktepasta keserek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Burada Tek Kural Geçerli: “Oyun”

Anne çocuk oyun evleri ile çocukların bir arada zaman geçirmesi, iletişim kurması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

3-6 yaş arası çocuklar ve annelerinin faydalanabildiği anne-çocuk oyun evlerinde minikler, rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor. Anne-Çocuk Oyun Evlerinde tek kural, anne ve çocuğun birlikte oyun oynaması.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent ve Evliya Çelebi olmak üzere üç noktada, haftada 6 gün (pazar günü kapalı) hizmet veriyor. Girişte HES kodu sorgulaması yapılan oyun evlerinde faaliyetlere katılmak için randevu almak gerekmiyor.

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