Sınavsız öğrenci alan liseler 2021 | LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler hangileri

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl LGS başvurularını otomatik olarak yaptı. Öğrencilerin sınava katılması ise zorunlu tutulmadı. Sınava girmeyen ya da sınav puanı düşük olanlar, liseye nasıl yerleştirilebileceklerini merak ediyor. Peki, LGS puanı olmadan hangi okullar öğrenci alıyor?

Adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılıyor?

Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri şu yollarla yapılabiliyor;

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak, (Lise kayıt alanına göre tercih listeleri ve detayları, kayıt dönemlerinde E-Okul sisteminden yayınlanıyor.)

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre, ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

e) ARGEM’de özel ilköğretim programını tamamlayan öğrencilerin kayıtları doğrudan ARGEM’in özel ortaöğretim programına, yapılır.

Tüm öğrencilere her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı verilecek. Öğrenciler, ikametgah adreslerine göre liselere adrese dayalı olarak kaydolacak. Tercihlerin sonuçlandırılmasında Ortaokul Başarı Puanı’nın (OBP) yanında 2. kriter olarak yaş belirlendi. Yaşı küçük olanın kayıt önceliği olacak. Daha sonra sırasıyla:

- 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne,

- Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısına

- Tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak.

Ayrıca belirli dönemlerde nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak. Burada ilk 3 okul Kayıt Alanı'ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana ancak sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece öğrenci 15 okul seçmiş olacak.

Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil renk, ‘Kayıt Alanı'nda yani ikamet adresinin bulunduğu alandaki okulları ifade edecek. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanı'ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı renk, ‘Diğer' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı'nda ve Komşu Kayıt Alanı'nda olmayan, il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.

Sınavsız öğrenci alan liseler 2021 | LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler hangileri

LGS sonucu 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih takvimi de açıklanacak. LGS’ye girmeyen ya da LGS puanı düşük olanlar adrese dayalı sisteme göre okul tercihinde bulunacak. Okullar adrese dayalı sisteme göre seçilecek. Söz konusu okulların listesi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih döneminde açıklanacak. Sınavsız öğrenci alan okullar ve tercihler e okul üzerinden açılacak. Öğrenciler yaşadıkları ilçenin yanı sıra kriterlere uygun komşu ilçelerden de tercih yapabiliyor. Bu yıl tercihlerin temmuz ayı başında yapılması bekleniyor. Okul puanına göre ilk tercih döneminde yerleştirilemeyen öğrenciler ise ikinci kez tercih yapma hakkına sahip olacak.

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