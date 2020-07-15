Sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020 

2020-2021 eğitim öğretim yılında liseye gidecek olan milyonlarca öğrenci hangi okullara sınav puanı olmadan yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Pek çok Anadolu lisesi sınav puanı olmadan öğrenci alıyor.

Adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılıyor?

Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri şu yollarla yapılabiliyor;

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak, (Lise kayıt alanına göre tercih listeleri ve detayları, kayıt dönemlerinde E-Okul sisteminden yayınlanıyor.)

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre, ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

e) ARGEM’de özel ilköğretim programını tamamlayan öğrencilerin kayıtları doğrudan ARGEM’in özel ortaöğretim programına, yapılır.

Tüm öğrencilere her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı verilecek. Öğrenciler, ikametgah adreslerine göre liselere adrese dayalı olarak kaydolacak. Tercihlerin sonuçlandırılmasında Ortaokul Başarı Puanı’nın (OBP) yanında 2. kriter olarak yaş belirlendi. Yaşı küçük olanın kayıt önceliği olacak. Daha sonra sırasıyla:

- 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne,

- Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısına

- Tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak.

Ayrıca belirli dönemlerde nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak. Burada ilk 3 okul Kayıt Alanı'ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana ancak sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece öğrenci 15 okul seçmiş olacak.

Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil renk, ‘Kayıt Alanı'nda yani ikamet adresinin bulunduğu alandaki okulları ifade edecek. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanı'ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı renk, ‘Diğer' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı'nda ve Komşu Kayıt Alanı'nda olmayan, il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.

Sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020

Sınavlı-sınavsız öğrenci alan okulların kontenjan ve taban puanları için fotoğrafa tıklayınız