Sınavsız alan liseler listesi 2021

MEB tarafından uygulanan yeni sistemle sınavla öğrenci alan liseler olacağı gibi sınavsız alan liseler de kapılarını kayıt yaptırmak isteyenlere açık tutacak. İşte sınavsız geçiş yapılabilecek sınavsız liseler hakkında ayrıntılar...

Sınavsız lise kaydı nasıl yapılır?

LGS'ye girenler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara, sınava girmeyenler de Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar için tercih yapabilmektedir. Sınava katılmayanlara Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Kısaca öğrencinin LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilmesi mümkün.

LGS sonucu 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih takvimi de açıklanacak. LGS’ye girmeyen ya da LGS puanı düşük olanlar adrese dayalı sisteme göre okul tercihinde bulunacak. Okullar adrese dayalı sisteme göre seçilecek. Söz konusu okulların listesi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih döneminde açıklanacak.

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Liseye Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandığında detaylar haberimizde yer alacaktır. Kaynak: Liseye sınavsız geçiş nasıl olacak 2021? LGS sınavsız yerleştirme nasıl yapılacak?

LGS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz duyurulmadı. Tercih işlemlerinin sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran sonrasında başlaması bekleniyor. Kaynak: Liseye sınavsız geçiş nasıl olacak 2021? LGS sınavsız yerleştirme nasıl yapılacak?