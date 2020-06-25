  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli? Sınav stresini yenebilmek için 5 önemli tavsiye...

Uzmanlar, milyonlarca öğrencinin dönüm noktası olan sınavların olduğu günlerde sağlıklı beslenme ve uykunun çok önemli olduğunu vurguluyor. Peki sınav stresini yok etmek için neler yapılmalı? Sınav sabahı nasıl beslenilmeli? Zihin açan besinler neler? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-25 05:19:00 -
Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli? Sınav stresini yenebilmek için 5 önemli tavsiye...

Milyonlarca öğrenci, sınav öncesi aşırı stres yaşayabilmektedir. Bu stres, beynin konsantre gücünü önemli ölçüde etkiler. Bu durum da kişideki korkuyu arttırır, adrenalin salgılanmasına ve kan akışının hızlanmasına neden olur. Kan akışının hızlanması ise kalp ritmini olumsuz etkiler. Uzmanlar ise bunların yaşanmaması için çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. Peki sınav sabahı neler yapılmalıdır? İşte detaylar...

İyi bir uyku konsantrasyonu arttırıyor

Uzmanlar, iyi bir uykunun konsantrasyonu arttırdığını ve stresi azalttığını söylüyor. Sınavdan önceki akşam en geç saat 23:00'da uyku pozisyonunda olunması tavsiye ediliyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise sağlıklı beslenme. Beslenme, özellikle sinir hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Bu da beynin konsantre gücünü arttırıyor.

İşte zihin açan besinler

- Yumurta
- Süt
- Yoğurt
- Peynir
- Su
- Zerdeçal
- Brokoli
- Lahana
- Bitter çikolata
- Karpuz
- Çilek
- Kavun

Sınav stresini yenmek için

- Güne sıkı bir kahvaltı ile başlanmalı
- Kafein içeren içecek ve yiyeceklerden uzak durulmalı
- Aşırı tuz ve şeker içeren gıdalar tüketilmemeli
- Mutluluk hormonunu arttıran besinler tüketilmeli
- Spor aktiviteleri yapılmalı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı