Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli? Sınav stresini yenebilmek için 5 önemli tavsiye...

Milyonlarca öğrenci, sınav öncesi aşırı stres yaşayabilmektedir. Bu stres, beynin konsantre gücünü önemli ölçüde etkiler. Bu durum da kişideki korkuyu arttırır, adrenalin salgılanmasına ve kan akışının hızlanmasına neden olur. Kan akışının hızlanması ise kalp ritmini olumsuz etkiler. Uzmanlar ise bunların yaşanmaması için çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. Peki sınav sabahı neler yapılmalıdır? İşte detaylar...

İyi bir uyku konsantrasyonu arttırıyor

Uzmanlar, iyi bir uykunun konsantrasyonu arttırdığını ve stresi azalttığını söylüyor. Sınavdan önceki akşam en geç saat 23:00'da uyku pozisyonunda olunması tavsiye ediliyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise sağlıklı beslenme. Beslenme, özellikle sinir hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Bu da beynin konsantre gücünü arttırıyor.

İşte zihin açan besinler

- Yumurta

- Süt

- Yoğurt

- Peynir

- Su

- Zerdeçal

- Brokoli

- Lahana

- Bitter çikolata

- Karpuz

- Çilek

- Kavun

Sınav stresini yenmek için

- Güne sıkı bir kahvaltı ile başlanmalı

- Kafein içeren içecek ve yiyeceklerden uzak durulmalı

- Aşırı tuz ve şeker içeren gıdalar tüketilmemeli

- Mutluluk hormonunu arttıran besinler tüketilmeli

- Spor aktiviteleri yapılmalı