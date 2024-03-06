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Eğitim Sınav 8-9 haziranda yapılacak! YKS için geç başvuru süreci yarın sona eriyor
Eğitim

Sınav 8-9 haziranda yapılacak! YKS için geç başvuru süreci yarın sona eriyor

Yeniakit Publisher
2024-03-06 10:15:00 -
Sınav 8-9 haziranda yapılacak! YKS için geç başvuru süreci yarın sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için sosyal medya hesabından, şu ifadelere yer verdi: “8 ve 9 Haziran’da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart’ta gerçekleştirilecek başvurular, perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum.”

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