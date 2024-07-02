Sinan Oğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlıkta dikkat çeken detay

Sabah gazetesi köşe yazarı Melih Altınok, Sinan Oğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlığı anlattı. Oğan, Kılıçdaroğlu'na "Ülkeyi nasıl yöneteceğiz?" diye sorduğunda, Kılıçdaroğlu'nun "Yönetemeyeceğiz" cevabını verdiğini belirtti. Bu görüşmenin ardından, Oğan'ın ülke krizine dair endişeleri daha da arttı. Altınok, bu itirafların seçim öncesi siyasi kulisleri nasıl etkilediğini kaleme aldı​. İşte o yazı:

"Sinan Oğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'yla pazarlığını anlatıyor:

"...(Kemal Beye) Nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi' diye sordum. 'Yönetemeyeceğiz' dedi. Çünkü yönetemeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığını alabilirsiniz ama ülkeyi yönetmezsiniz. Ben, 'Bu ülkede kriz çıkacak' dedim; 'Evet kriz çıkar' dedi. İkinci sorum şu oldu, 'Krizden çıkış planınız var mı?'. 'Var, bize destek olun seçimi kazanalım, ülkeyi bir daha seçime götürelim' dedi."

Sonra mı?

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Sonrası ne olacak? Bir daha erken seçim işte."