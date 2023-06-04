Sinan Oğan'dan 'faiz' açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasını değerlendiren Sinan Oğan, "Faiz sebep enflasyon sonuçtur” yorumu geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Mehmet Şimşek, devir teslim törenindeki konuşmasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır" açıklaması yaptı.
Bakan Şimşek'in konuşmasını Twitter hesabından alıntılayan Sinan Oğan, ekonomi değerlendirmesinde bulundu.
"Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi." diyen Oğan, "Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz…" ifadelerini kullandı.