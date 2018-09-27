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Sinan Oğan'dan 'af' tepkisi: Suç işle, nasılsa af gelir!

Eski MHP'li Sinan Oğan'dan MHP'nin suçlulara yönelik af teklifinde bulunmasına tepki geldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 01:25
Sinan Oğan'dan 'af' tepkisi: Suç işle, nasılsa af gelir!

Sosyal medya hesabından tepkide bulunana eski MHP milletvekili Sinan Oğan "Suç işle, nasılsa af gelir" şeklinde tepkide bulundu.

Oğan "Türkiye'de devlete ve millete karşı vecibelerini yerine getirmek; namuslu olmak ve namuslu kalmak giderek zorlaşıyor... Vergi verme borç tak, nasılsa af gelir... Kaçak inşaat yap imara uyma, nasılsa af gelir... Sigorta pirimi ödeme borç tak, nasılsa af gelir... Kaçak elektrik kullan fatura ödeme, nasılsa af gelir... Trafik cezası ödeme borç tak, nasılsa af gelir... Yurt dışına para kaçır, kara para akla, nasılsa af gelir... Derslere çalışma okuldan atıl, nasılsa af gelir... Esrar eroin satıp gençleri zehirle, nasılsa af gelir... Tehdit, şantaj, hırsızlık, yağma yap, nasılsa af gelir... Adam yarala, çocuk kaçır, nasılsa af gelir... Dolandırıcılık, sahtecilik tefecilik yap, nasılsa af gelir... İhaleye fesat karıştır, devleti dolandır, rüşvet ver, nasılsa af gelir... Velhasılı, namuslu vatandaş hep kaybediyor ama adalet duygusunu kaybetmiş siyasetçiler yüzünden devlete ve millete karşı suç işleyenler hep affediliyor dolayısıyla da hep kazanıyor..." ifadeleriyle af teklifine tepki gösterdi.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 01:25
  1. Sinan Oğan
  2. af yasası
  3. MHP'nin Af teklifi
  4. MHP

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş23 dk önce
    Millet af değil suçluların cezasını çekmesini istiyor.
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