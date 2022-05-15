Sinan ‘Meydan’ı boş buldu! Paraları cebe indirenden üstada hadsiz suçlama
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Kültür AŞ'ye danışman olarak atadığı sözde tarihçi Sinan Meydan, üstad Necip Fazıl Kısakürek'e hadsiz sözlerle saldırdı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Kültür AŞ'ye danışman olarak atayıp maaşa bağladığı Sinan Meydan, üstad Necip Fazıl'a Kısakürek'e hakaret etti!..
İmamoğlu'nun maaşlı danışmanı Meydan, Necip Fazıl'a "yanaşmacı" ve "paracı" dedi.
Büyük Doğu idealiyle milyonlara ışık tutan Necip Fazıl'a, "Çocuklarımıza asla rol model olamaz" sözleriyle yüklenen Sinan Meydan, üstadı aklınca küçük düşürmeye kalkıştı!..