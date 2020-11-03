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Spor Sinan Gümüş ve Adis Jahovic PFDK'ye sevk edildi
Spor

Sinan Gümüş ve Adis Jahovic PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:50:25 -
Sinan Gümüş ve Adis Jahovic PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gören Sinan Gümüş ile Adis Jahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmada Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ün sportmenliğe aykırı hareket, Fraport TAV Antalyasporlu Adis Jahovic'in ise kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün, Yeni Malatyaspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket dolayısıyla, Galatasaray Kulübünün ise MKE Ankaragücü maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Trabzonspor Kulübü Antrenörü Steven Ronald Greaves ve Medipol Başakşehir Kulübü Antrenörü İrfan Saraloğlu'nun ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.

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