Sinan Gümüş transfer | Sinan Gümüş hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı oyunculardan Caner Erkin, Karagümrük ile anlaştı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Sinan Gümüş'le anlaştıklarını ancak oyuncunun görüşmeye gelmediğini açıkladı.

Süleyman Hurma, "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık, ama Sinan görüşmeye dahi gelmedi. Oyuncu bize gelmek istedi oyuncuya başarı diledik ve başka oyuncular transfer ettik" dedi.

Sinan Gümüş kimdir kariyeri

Sinan Gümüş 15 Ocak 1994'te Almanya'da dünyaya geldi. Gümüş, 1999 yılında kariyerine Aach-Linz takımında başladı. 2011 yılında Stuttgart altyapısına transfer olan Sinan Gümüş, 2012'de Stuttgart II ile A Takım kariyerine başladı.

Sinan Gümüş, 2014'te Galatasaray'a imza attı. Sağ kanatta görev alan futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 116 maça çıktı. Söz

konusu maçlarda Sinan Gümüş 33 gol atıp 16 asist yaptı.

2019'da Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş burada bir sezon oynadı. Geneo'da 3 maça çıkan Gümüş, 2020'de Antalyaspor'a kiralandı.

19 Ağustos 2020'de Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü bedelsiz olarak renklerine bağladı. Sinan Gümüş, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.