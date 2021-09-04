Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Takımımızın 2021-22 sezonu yapılanması kapsamındaki planlama doğrultusunda; UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresinin son tarihi olan 2 Eylül 2021 itibarıyla belirlediği adımları atmıştır.

Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.

Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.

Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır.

Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kulübümüz bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, M. Frey, M. Lemos (K), M. Samatta (K), M. Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan (K), Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırmıştır.

Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir.

Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır.

Takımımıza dair transfer gelişmeleri oldukça kulübümüz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır” denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakılma sebebi belirtilmedi.

Sinan Gümüş kimdir kaç yaşında? Sinan Gümüş kariyeri

Sinan Gümüş 15 Ocak 1994'te Almanya'da dünyaya geldi. Gümüş, 1999 yılında kariyerine Aach-Linz takımında başladı. 2011 yılında Stuttgart altyapısına transfer olan Sinan Gümüş, 2012'de Stuttgart II ile A Takım kariyerine başladı.

Sinan Gümüş, 2014'te Galatasaray'a imza attı. Sağ kanatta görev alan futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 116 maça çıktı. Söz

konusu maçlarda Sinan Gümüş 33 gol atıp 16 asist yaptı.

2019'da Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş burada bir sezon oynadı. Geneo'da 3 maça çıkan Gümüş, 2020'de Antalyaspor'a kiralandı.

19 Ağustos 2020'de Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü bedelsiz olarak renklerine bağladı. Sinan Gümüş, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.