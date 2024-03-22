Sinan Erdem'de 'Bir kitap da sen getir kampanyası' yapılacak

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Anadolu Vakfı’nın 2014 yılından bu yana birlikte düzenlediği ve bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası, 2 Nisan 2024 Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda 18.00’de başlayacak Aliağa Petkimspor maçında hayata geçirilecek.

Kitap bağışı yapan basketbolseverler Aliağa Petkimspor maçını ücretsiz izleyebilecek

Kampanyaya destek vermek isteyen gönüllüler, Aliağa Petkimspor maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda oluşturulacak kitap bağış noktalarına karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitapları bırakabilecek.

Taraftarlar, getirecekleri kitaplar karşılığında Aliağa Petkimspor maçı için ücretsiz bilet alabilecekler. Anadolu Vakfı’nın gönüllü bursiyerleri de “Bir Kitap da Sen Getir” projesinin kampanya gönüllüleri olarak projeye destek olacak.

Toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her yıl Kütüphaneler Haftası’nda başlayan “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası kapsamında eğitim destekçisi basketbolseverlerin bağışladığı kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı’nın belirleyeceği ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek.

Bugüne kadar Adana’dan Ağrı’ya, Kastamonu’dan Ankara’ya, Manisa’dan Şanlıurfa’ya kadar farklı illerdeki okullara kitap bağışı yapılması sağlanan kampanya kapsamında 2023 yılında toplanan kitaplar da deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını için gönderilmişti.

Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri bu anlamlı kampanyanın bir parçası olmaya davet ediyor.