Sinan Engin'den Cristiano Ronaldo'ya olay çağrı
Spor yorumcusu Sinan Engin, Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'ya flaş bir çağrıda bulundu.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programında ilginç anlar yaşandı.
Manchester United ile yol ayrımında olan Cristiano Ronaldo’nun Türkiye’den Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiası sonrası Sinan Engin’den flaş bir açıklama geldi.
Sinan Engin açıklamasında ‘’Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsa Trabzonspor'a gelsin.’’ ifadelerini kullandı.
Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun kariyerine ABD'de devam etmesi bekleniyor.