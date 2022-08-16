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Spor Sinan Engin'den Cristiano Ronaldo'ya olay çağrı
Spor

Sinan Engin'den Cristiano Ronaldo'ya olay çağrı

Spor yorumcusu Sinan Engin, Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'ya flaş bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 16:35:00 -
Sinan Engin'den Cristiano Ronaldo'ya olay çağrı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programında ilginç anlar yaşandı.

Manchester United ile yol ayrımında olan Cristiano Ronaldo’nun Türkiye’den Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiası sonrası Sinan Engin’den flaş bir açıklama geldi.

Sinan Engin açıklamasında ‘’Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsa Trabzonspor'a gelsin.’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun kariyerine ABD'de devam etmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Kuştepeli Necdet

Sinan futbol başarısı olmasada medyada adından söz ettirerek yorumculukta yer almayı başarmıştır

ibo

bence hic gelmesin isterim tabiiki ama gelmesin ülkede futboldan anlamayan kulüb yönetimi olduktan sonra yildiza bile oynayamiyor muamelesi yaparlar. MESUT ÖZIL bir örnek.
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