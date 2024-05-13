Sinan Engin'den çarpıcı Sergen Yalçın yorumu

Beşiktaş'ta gelecek sezon için önemli teknik direktör adaylarından biri olan Sergen Yalçın için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sergen Yalçın'a en yakın isimlerden biri olan Sinan Engin, canlı yayında Sergen Yalçın'la ilgili açıklamalar yaptı.

"SERGEN YALÇIN'I GETİRSİNLER!"

Siyah-beyazlı takımın başına gelmesi gereken ismin Sergen Yalçın olduğunu savunan Sinan Engin "Gelecek sezon Beşiktaş eğer Sergen Yalçın ile başlamazsa sıkıntı yaşar. Başka bir teknik adam gelirse ve işler kötü giderse, yine Sergen Yalçın tezahüratları başlar." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GİTME DURUMU YOK!"

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Sosyal medyada Sergen Yalçın ve Fenerbahçe iddialarının gerçek dışı olduğunu vurgulayan Sinan Engin "Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye gitme gibi bir durumu yok." açıklamasını yaptı.