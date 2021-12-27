Sinan Engin Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı konuşulurken kulislerde Löw ismi ön plana çıkıyordu. Hatta Mesut Özil'in telefon açarak Löw'ü ikna etmeye çalıştığı da gelen haberler arasındaydı. Tecrübeli yorumcu Sinan Engin canlı yayında flaş bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'de Löw isminin olmayacağını ifade eden Sinan Engin yeni teknik adamı da açıkladı.

"Löw, Türkiye'de olmaz"

Sarı-lacivertli takımın gündemindeki Joachim Löw'ün doğru bir tercih olmayacağını belirten Sinan Engin "Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın ardından Türkiye'de olmaz. Açmaz burası onu. Konsantre olmaz. Parasını alır, sonra kovulmayı bekler ve gider" dedi.

Slaven Bilic'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu yönündeki iddiasını yineleyen Sinan Engin, "Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ile anlaşacağını duydum. Hem Ali Koç cephesinden, hem de Bilic cephesinden bunu duydum" ifadelerini kullandı.