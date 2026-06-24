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Siyaset Sinan Burhan'dan çarpıcı CHP iddiası! Tarih verip açıkladı
Siyaset

Sinan Burhan'dan çarpıcı CHP iddiası! Tarih verip açıkladı

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Sinan Burhan'dan çarpıcı CHP iddiası! Tarih verip açıkladı

CHP’de mutlak butlan tartışmaları ve peş peşe gelen istifalar gündemdeki yerini korurken, tv100 ekranlarında konuşan Sinan Burhan dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Burhan, CHP’de yeni istifaların kapıda olduğunu öne sürerek, bazı isimlerin AK Parti’ye geçebileceğini ve yeni parti hazırlıklarının hızlandığını iddia etti.

CHP’de parti içi tartışmalar ve istifa iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. Mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği yeni ayrılıklara ilişkin dikkat çeken açıklamalar, tv100 ekranlarında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan geldi.

Burhan, CHP’de yeni istifaların yaşanabileceğini öne sürerken, AK Parti’ye olası geçişler ve Özgür Özel’e yakın isimlerin yeni parti hazırlıkları konusunda çarpıcı iddialar paylaştı.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları ve parti içindeki gerilim sürerken, tv100 ekranlarında konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Burhan, CHP'de yeni istifaların kapıda olduğunu öne sürerken, yeni parti hazırlıklarına ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.

NİMET ÖZDEMİR AK PARTİ'YE KATILACAK

Burhan'ın aktardığı kulisler arasında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddiası da yer aldı. Burhan, "CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bugün Cumhurbaşkanımızla görüştü ve AK Parti'ye katılacak" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL İSTİFALARI ENGELLEYEMİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içindeki istifaları durdurmakta zorlandığını savunan Burhan, "Özgür Özel tarafında çok ciddi bir gaz birikmesi var. Özel artık kendisine yakın olan vekillerin istifasını engelleyemez hale geldi" dedi.

Burhan, CHP'li Müslim Sarı'nın kurultay sürecine ilişkin açıklamalarının da parti yönetiminde moralleri bozduğunu öne sürerek, söz konusu sürecin yaklaşık bir yıl sürebileceğini ve bu nedenle parti yönetiminin umutlarını büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti.

"DİKBAYIR'IN İSTİFASI PLANLARI BOZDU"

Sinan Burhan Ümit Dikbayır'ın istifasının da Özgür Özel yönetimine yönelik bir hamle olduğunu savundu.

Burhan, "Özel istifaların belirli bir takvim içerisinde gerçekleşmesini istiyordu ancak Dikbayır'ın istifası bu planı bozdu" ifadelerini kullandı.

"ADNAN BEKER VE CEMAL ENGİNYURT DA İSTİFA EDEBİLİR"

Ankara kulislerinde yeni ayrılıkların konuşulduğunu söyleyen Burhan, CHP içinde bazı isimlerin istifa seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü. Burhan'a göre, Adnan Beker ve Cemal Enginyurt'un da önümüzdeki süreçte istifa edebileceği konuşuluyor.

CHP yönetimine yakın bazı isimlerin dahi partiden ayrılma taleplerini dile getirdiğini savunan Burhan, dikkat çeken bir tarih de verdi.

"1 TEMMUZ'DA TOPLU İSTİFALAR BAŞLAYACAK"

Burhan, CHP'de asıl hareketliliğin önümüzdeki hafta yaşanacağını öne sürerek, "Özel'in son grup toplantısının ardından 1 Temmuz'da beklenen toplu istifalar başlayacak" dedi.

YENİ PARTİ İDDİASI: İSİM DEĞİŞEBİLİR

Sinan Burhan'ın gündeme taşıdığı bir diğer kulis ise yeni parti hazırlıkları oldu. Burhan, 24 Temmuz'da Lozan Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümünde yeni oluşumun parti programını, kadrolarını ve yol haritasını açıklamayı planladığını öne sürdü.

Parti için konuşulan "Yürüyüş" ismine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Burhan, bu ismin bazı çevrelerde fazla sol ve marjinal bir çağrışım yaptığı yönünde eleştiriler bulunduğunu belirterek, daha geniş kitlelere hitap edecek farklı bir isim üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

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