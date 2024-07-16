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Gündem Sinan Ateş MİT TIR’ları ihanetine destek vermiş
Gündem

Sinan Ateş MİT TIR’ları ihanetine destek vermiş

Yeniakit Publisher
2024-07-16 11:32:00 -
Sinan Ateş MİT TIR’ları ihanetine destek vermiş

“Şerefli akademisyen” diye servis edildiği halde mafyatik eylemleri ortaya çıkan Sinan Ateş’in şimdi de FETÖ’nün MİT TIR’ları ihanetine destek verdiği belirlendi.

 HABER MERKEZİ 

Ankara’nın göbeğinde gündüz vakti öldürülen ve cinayeti CHP ve avenelerince rant kapısı haline getirilmek istenen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, pizzacı kılığında adam dövdürdüğü ve MHP’den atıldığı gündemdeki yerini korurken geçmişte FETÖ’ye destek tweetleri attığı ortaya çıktı.

Ateş’in FETÖ’cü askerlerin Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014 ve Adana Ceyhan'da 19 Ocak 2014'te Suriye'ye giden MİT'e ait yardım tırlarını durdurarak kumpas kurmasına sosyal medyadan destek verdiği öğrenildi. Ateş, sosyal medya hesabında “TIR'da Türkmenlere götürülen yardım varmış. BM raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki terörist oluşumlara 49 ton silah sattığı yazmıyor mu?” şeklinde paylaşımlar yaparken Suriye’deki Türkmenleri de terörist grup olarak tanımladığı görüldü.

MAKAMI KENDİSİ İÇİN KULLANMIŞ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş’in gazetecileri dövdürdüğünü açıklamasının ardından medyaya bomba gibi düşen bir açıklama da Musa adlı bir sosyal medya kullanıcısından geldi. Sinan Ateş’in kendilerine eleştiride bulunan bazı şahısları torbacılar aracılığıyla dövdürdüğünü aktaran Musa adlı kullanıcı, Aydın'ın Söke ilçesinde PKK'lılar teröristler tarafından tehdit edilen Abdullah Kadir'in Ülkü Ocaklarına isyan etmesi sonrası torbacılar tarafından dövüldüğünü ve Sinan Ateş'ten tehditle özür dilemek zorunda kaldığını söyledi.
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Yorumlar

fetösavar

bir ülkücüyü chp savunmaz...

Vahap Kalyoncu

Adalet çırpındıkça batıyor adam her neci ise attığı mesaj şimdi mi ortaya çıktı bunca zaman nerdeydi bu mesaj.Ben demiyorumki Adam suçsuz suçlu olabilir ama bir delil ne bileyim ifade olur da suçlarsın .
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