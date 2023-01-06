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Gündem Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi "Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı! Kayıtlarında idamlık suçlar var
Gündem

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi "Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı! Kayıtlarında idamlık suçlar var

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 10 kişi tutuklanırken, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 08:01:00 - 2023-01-06 08:04:51
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi "Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı! Kayıtlarında idamlık suçlar var

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi tutuklandı.

2 özel harekat polisi tutuklandı

Tutuklananlar arasında MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. ve 2 özel harekat polisi de bulunuyor.

"Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı

Söz konusu suikastte yeni gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep, İstanbul Beykoz'da yakalandı.

Doğukan Çep kimdir?

Doğukan Çep'in ismi ilk olarak 2013'te Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen Hasan Ferit Gedik'in davasında geçti. Davada 10 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı.

Her türlü pis işten yargılandı

Bu dava dışında çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan yargılanan Doğukan Çep toplam 35 yıl hapis cezası aldı. 2015'te tahliye edilen ve 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Çep, bu tarihten itibaren firariydi. Güvenlik güçleri, Gürcistan'a kaçtığı ve daha sonra Türkiye'ye döndüğü ileri sürülen Doğukan Çep'i bir türlü yakalayamamıştı.

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