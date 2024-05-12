Sinan Ateş cinayeti ile ilgili bir bomba iddia daha: Bence asıl hedef…

Ergün Diler, Sinan Ateş cinayeti ile ilgili dikkat çeken bir yazı daha kaleme aldı. Cinayeti kurgulayan mihrak-lar için “Kurgunun sahibi AKIL herkesin görülmesini, senaryo içinde bilerek ya da bilmeyerek rol alan, almak zorunda kalan her ismin, izlerin açık, şeffaf olmasını ve her şartta MHP'ye uzanmasını arzuluyordu” diyen Diler, “Konu MHP olduğu kadar AK PARTİ'ydi! Konu Devlet Bey olduğu kadar Başkan Erdoğan'dı” ifadelerini kullandı. Diler, Takvim gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Kurgunun sahibi AKIL herkesin görülmesini, senaryo içinde bilerek ya da bilmeyerek rol alan, almak zorunda kalan her ismin, izlerin açık, şeffaf olmasını ve her şartta MHP'ye uzanmasını arzuluyordu.

Konu MHP olduğu kadar AK PARTİ'ydi! Konu Devlet Bey olduğu kadar Başkan Erdoğan'dı.

Anlaşılmayan da buydu. Sinan Ateş gibi bir milliyetçi, temiz, vatansever, sevilen, saygı duyulan, iyi bir aile babasının seçilmesinin amacı sonuçlarının güçlü olması içindi.

Önceki güne kadar BİR AUDİ aracın tetikçinin hizmetine sunulduğu bilgisi vardı. Görüntülü kayıt sisteminden kaçınmadıkları için gerçek tüm çıplaklığıyla ortadaydı. Dün ikinci bir araç iddiası daha gündeme geldi.

İki aracın görüntüleri ortadaydı.

İstenildiği gibi iki araç da, MHP ve ÜLKÜ OCAKLARI'na giden, ulaşan yolu sonuna kadar açıyordu. Saklanan, saklama gereği duyulan küçük bir nokta bile yoktu. Şaka gibi!

Ankara'da gün ortasında çok sevilen sayılan etkili MHP'li bir isim katlediliyor, ancak kimse bir şeyi gizleme gayreti içinde olmuyordu.

SABANCI cinayetinde GÖRGÜ tanığı bile bırakılmazken, burada tüm mahalle işin tam göbeğindeydi.

Bu akılla izah edilecek bir durum değildi. Belki kimse konuşmak istemiyor ancak YABANCI BİR İSTİHBARATIN kurguladığı bir suikastla karşı karşıya kalınmıştı.

Siyasi hedefleri açısından dün yazdığım gibi ilk durak CUMHUR İTTİFAKI'NI dağıtmaktı. Ancak dağıtırlarsa ne olacaktı? İşte orası da kurgulayanların becerisi ile ilgiliydi.

AK PARTİ ile MHP, Başkan Erdoğan ile Devlet Bey bir YOL ARKADAŞLIĞI başlatmışlardı.

Küresel ya da bölgesel kararlara MİLLİ çerçeveden bakıyorlardı.

Özgür Özel de buna dahil olmak ister gibi davranıyordu. Bakacağız...

Sinan Ateş olayındaki tüm izler MHP'yi gösterir hale gelince, getirilince Devlet Bey zora düşecekti. Düştü de...

Ortağı AK PARTİ bunu izah edemeyecekti. Edemedi de...

İki parti içinde huzursuzluk başlayacaktı. Başladı da...

Üzerine yerel seçim yenilgisi gelince önce CUMHUR İTTİFAKI'NDAKİ ELEKTRONLARI AYIRACAKLAR sonra da ayrılanları tasfiye edeceklerdi.

Bence son yıllardaki en büyük operasyon buydu. Suikast öncesi ve sonrası itibariyle büyük bir akıl devredeydi. Hesaplar hiç konuşulmuyordu. ZANLI olarak anılan bir siyasi tablo çıkartılıyordu!

Doğru mu? Kesinlikle...

Kuantum DOLANIKLIK teorisindeki gibi AK PARTİ ile MHP devamlı irtibat halindeydi. 7 Haziran 2015'ten bu yana... Sınır içi sınır dışı irtibat yüzde yüzdü!

Bunun sonlanması, bitirilmesi amaçlanıyordu. Bu elde edildiği an Tayyip Bey'i tasfiye etmek hiç zor olmayacaktı. Varılmak istenen hedef farklı, konuşulanlar çok farklıydı.

Örnek olsun açıklayıcı olsun diye "SABANCI SUİKASTINI" aktararak Sinan Ateş olayına geldim. Gelinen noktada MHP kendi içinde büyük sorun yaşıyordu yaşayacaktı. İsimler ve ilişkiler ortadaydı. AK PARTİ "ORTAK" olarak buna sırtını dönemezdi. OY kaybı muhtemeldi. Her iki partide bu sorunları içlerinde yaşayacak ve sancı meydana gelecekti. Küresel ve bölgesel hesaplara uygun hale getirilmek istenen İKTİDARIN ve ortağının çok şeffaf olarak devam etmesi KARANLIK ALAN bırakmaması gerekirse tasfiyeyi kendi içinde yapması oyun bozucu bir hamle olurdu. Olayın üzerindeki hassasiyet sürdüğü sürece SIZINTILAR sürecekti.

Her gün "BU DA GİZLENMİŞ" duygusu pompalanacaktı. Kitleler yönlendirilecekti. "Böyle ülkeye YABANCI YATIRIMCI mı gelir" noktasına kadar iş götürülecekti.

Bence asıl hedef Başkan Erdoğan'dı... MHP üzerinden geliniyordu. İTTİFAK dağılsa, Devlet Bey de giderdi! Kalamazdı.

Tek başına kalan Erdoğan daha kolay hedef olurdu. Tasfiye söz konusu olur, en kötü talep edilen politikalara uyumlu hale gelmesi sağlanırdı. Siyasi hedefi tespit ettiğiniz an meselenin özüne ulaşmak kolaydı. Bir de böyle bakın olaylara... Bence…”



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