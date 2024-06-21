Simpsonların Türkiye ile ilgili yeni tahmini herkesi şok içerisinde bıraktı

Simpsonlar, dizisi 1989 yılından bu yana ara vermeden 35 sezondur izleyicisi ile buluşuyor. Yıllar öncesinden gerçekleşen olayları tahmin etmesiyle tanınan dizi son olarak Türkiye ile ilgili bir öngörüsüyle gündeme oturdu.

Günümüze kadar birçok olayı önceden bilen dizi Lady Gaga'nın Superbowl performansını, Donald Trump'ın adaylığını, Apple Watch gözlükleri birçok olayı yaşanmadan önce dizisinde işlemişti.

Dizinin 2024 öngörüleri ise gün yüzüne çıktı. Bunlar arasında öne çıkan ise, Türkiye'de bir depremin daha yaşanacağı iddiası da yer aldı.

Dizinin ilginç bir bölümünde, depremlerin yapay bir makine tarafından yeraltında oluşturulduğu öne sürülüyor. Bu tahmin, izleyen Türkiye'deki vatandaşların endişe etmesine neden oldu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada büyük ilgi gören söz konusu bölümünde, baba Simpson'ların bir kaza sonucu yeraltına düşerek bu yapay makineyi keşfettikleri ve ardından Türkiye'de büyük bir depremin olacağını gösterdikleri belirtiliyor. Bu durum, çizgi filmin ülkemizdeki popülaritesini bir kez daha ortaya koyarken belirtilen bölümde deprem haberini sunan spikerin açıklaması da yer alıyor.

Dizinin bir bölümünde spiker şu açıklamayı yapıyor: "Depremin yaşandığı bölgede 46 bin üzerinde vatandaşın öldüğü bir deprem daha gerçekleşti ve ülkenin acil durum Ajansı depremin 6.3 büyüklüğünde olduğunu belirtti."

Simpsonlar'ın öngörüleri ve dizinin bu tür tahminleri, zaman zaman gerçekleşen olaylarla benzerlik göstermesiyle dikkat çekiyor ve izleyiciler arasında büyük tartışma konusu oluyor.

Kahramanmaraş depremi iddiası

Türkiye'de 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen 6 şubat depremlerinde 50 binden fazla insan kayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremin Simpsonların bildiği iddia edilmişti.

Dizinin bir bölümünde geminin Kahramanmaraş'a gitmesi ve Kahramanmaraş'ın depremin merkez üssü olması dikkat çekmişti.