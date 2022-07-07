Simon Kjaer Süper Lige geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, yeniden Türkiye yolunda. Milan'da forma giyen Danimarkalı futbolcunun Trabzonspor'a önerildiği ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararı ise belli oldu.

Türkiye Ligini tanıyan oyuncuları tercih eden Abdullah Avcı'nın önüne sürpriz bir isim geldi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bu isim, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer. Sezonu Milan'la şampiyona olarak tamamlayan Danimarkalı oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzaktı. Sakatlığı iyileşen ve idmanlara başlayan Kjaer menajeri tarafından tecrübeli sağ stoper arayan bordo-mavililere önerildi.

FIRTINA GEÇ KALMADAN STOPERİNİ ALMAK İSTİYOR

Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Marlon ve Mbemba gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren ancak ortaya çıkan abartılı rakamlar yüzünden eli kolu bağlı kalan Trabzonspor'da yönetimin hedefi daha fazla geç kalmadan stoper konusunda çözüme ulaşmak. Kjaer'in menajerinin anlaşmaları durumunda Milan'ın bonservis bedeli istemeyeceği bilgisi ise dikkat çekici.

Abdullah Avcı'nın Simon Kjaer ismine onay vermesi bekleniyor. 33 yaşındaki Kjaer, geçen sezon 14 maça çıkabildi. Kajer, ülke milli takımında ise 119 maça çıktı ve 5 gol attı. 1.91 boyundaki defansın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Deneyimli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Kajer, 2015 yılında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Fenerbahçe, Kajer için Lille'e 7.6 milyon Euro bonservis ödemişti. Kajer, 2017 yılında ise sarı lacivertlilerden 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'nın yolunu tuttu. Kjaer, Sevilla'nın ardından Atalanta ve Milan'a transfer olmuştu.