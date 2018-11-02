Simit Sarayı, 7 mağazasıyla İstanbul Havalimanı’nda

Simit Sarayı, dünya havacılığının en büyük merkezi olan İstanbul Havalimanı’nda iç ve dış hatlardaki 7 mağazasında misafirlerini ağırlayacak. Açılış törenine katılan Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, İstanbul Havalimanı’nda yatırımlarının süreceğini belirtti.

Yeni havalimanının, tüm dünya markalarının mağaza açmak istediği bir yapıda olduğunu belirten Kavukcu, “Havalimanının yeni fazları devreye girdikçe, biz de mağaza sayımızı artıracağız” dedi.