  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı
Gündem

Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 10:30:00 -
Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak. Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay