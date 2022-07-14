‘Şimdi ne yapacağım?’ Biden'ın çok zor anları
Dört günlük Orta Doğu seyahati kapsamında İsrail’in başkenti Tel-Aviv’e giden ABD Başkanı Joe Biden uçaktan indikten sonra ne yapacağını bilemedi. Etrafına bakınan Biden, "Şimdi ne yapacağım?" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, dört günlük Orta Doğu seyahati kapsamında İsrail’in başkenti Tel-Aviv’e gitti.
Ben Gurion Havalimanı’nda basın açıklaması yapan Biden, “ABD ve İsrail, etle kemik gibidir. Birbirinden ayrılması söz konusu olamaz” dedi.
ABD’nin İsrail ile olan tarihi ilişkilerine değinen Joe Biden, Siyonizm ile ilgili “Geçmişte söylediğim gibi tekrar söylüyorum: Siyonist olmak için, Yahudi olmaya gerek yoktur.” ifadelerini kullandı.
‘Şimdi ne yapacağım?’
ABD Başkanı Joe Biden, uçaktan indikten sonra bir anlık duraksadı. Etrafına bakan Biden, "Şimdi ne yapacağım?" dedi.
Yanındakilerin yönlendirmesi ile kırmızı halıda yürümeye başladı.