Şimdi ne farkınız oldu onlardan? Cumhuriyet'ten İsrail gazetesi gibi haber
Cumhuriyet 'gazetesi', tepki toplayan bir algı operasyonuna imza attı. Sözde 'gazete', İsrail'in açıklamasını, Türkiye'nin açıklaması gibi paylaştı. Haberin fotoğrafında ise, Türkiye'nin İHA'sı kullanıldı.
İsrail, Lübnan'dan hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
Üzerinde Türk bayrağı var!
Söz konusu haberi, Cumhuriyet 'gazetesi' ilginç bir şekilde duyurdu. Cumhuriyet, 'Lübnan sınırında bir İHA düşürdük' başlığı attığı haberi, sosyal medyadan paylaştı. Kullandıkları fotoğrafın Türk İHA'sına ait olduğu, üzerinde Türk bayrağı olduğu görüldü.
Cumhuriyet, tepki çeken haberin fotoğrafını daha sonra düzeltti.
İşte o skandal haber: