  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Şimdi ne farkınız oldu onlardan? Cumhuriyet'ten İsrail gazetesi gibi haber
Medya

Şimdi ne farkınız oldu onlardan? Cumhuriyet'ten İsrail gazetesi gibi haber

Cumhuriyet 'gazetesi', tepki toplayan bir algı operasyonuna imza attı. Sözde 'gazete', İsrail'in açıklamasını, Türkiye'nin açıklaması gibi paylaştı. Haberin fotoğrafında ise, Türkiye'nin İHA'sı kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 21:15:00 -
Şimdi ne farkınız oldu onlardan? Cumhuriyet'ten İsrail gazetesi gibi haber

İsrail, Lübnan'dan hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Üzerinde Türk bayrağı var!

Söz konusu haberi, Cumhuriyet 'gazetesi' ilginç bir şekilde duyurdu. Cumhuriyet, 'Lübnan sınırında bir İHA düşürdük' başlığı attığı haberi, sosyal medyadan paylaştı. Kullandıkları fotoğrafın Türk İHA'sına ait olduğu, üzerinde Türk bayrağı olduğu görüldü.

Cumhuriyet, tepki çeken haberin fotoğrafını daha sonra düzeltti.

İşte o skandal haber:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23