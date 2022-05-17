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Dünya Şimdi de kör eden sinekler çıktı! Kırmızı alarm verdiler
Dünya

Şimdi de kör eden sinekler çıktı! Kırmızı alarm verdiler

Kene ısırıkları veya yılan saldırıları derken şimdi de kör eden sinekler çıktı. Avrupa'nın en önemli ülkeleri arasında yer alan İspanya'da Endülüs, Aragon, Katalonya, Madrid, Mursiya ve Valensiya kentlerinde sinek ısırığıyla ilgili çok sayıda şikayet kaydedildi. Aynı sineğin Afrika ülkelerinde bazı insanları kör etmesi ise korkuyu daha da artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 12:35:00 -
Şimdi de kör eden sinekler çıktı! Kırmızı alarm verdiler

Dünya tam da "koronavirüs salgınından kurtuldu" derken yeni sıkıntılar baş göstermeye devam ediyor.Türkiye'de kene vakalarının artması, yılanların hareketlenmesiyle birlikte bu sefer de Avrupa'dan korkutan bir haber geldi.

Kör eden sinek alarmı

Avrupa'nın önemli ülkeleri arasında yer alan İspanya'da özellikle tatil bölgelerinde "kör eden sinek" nedeniyle panik yaşanmaya başladı. Sinek ısırığıyla ilgili Endülüs, Aragon, Katalonya, Madrid, Mursiya ve Valensiya'dan çok sayıda şikayet geldi.

Başka ülkelerde kör olanlar oldu

Dişleriyle deriyi görmesiyle bilinen ve "Kör bırakan kara sinek" adıyla anılan sinekler, yarattığı etki nedeniyle geçici körlük oluşturabiliyor. Afrika'da sinek tarafından ısırılan bazı insanların kör olduklarına dair raporların tutulduğu öne sürüldü.

Tatilcilere yarı yapıldı

Sinek ısırığı şikayetlerinin artmasının ardından İspanya'nın tatil bölgelerinde kalan insanlara uyarı yapıldı. Sineğin Avrupa'nın başka bölgelerinde var olup olmadığı henüz bilinmezken, İspanya'da da körlük vakasına rastlanmadığı aktarıldı.

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