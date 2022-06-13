Şimdi de köpek heykeli

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Heykel belediyeciliğini ülkeye yaymaya çalışan CHP, israflarına ve çevre kirliliğine yenilerini ekliyor. Eskişehir’de eşek, Kadıköy’de öküz, Muğla’da hurda, Bodrum’da sünger, Beylikdüzü’nde katil Makarios heykelleriyle şehirlerin dokusunu bozan CHP, şimdi de Şişli’de köpek heykeli açtı. Şaşalı törende “coşkuyla” örtüsü kaldırılan köpek heykeli CHP’nin Şişli’ye hizmeti olarak sunuldu. Çıplak kadın tasarımlarıyla bilinen Behrang Jahanpour isimli yabancı bir heykeltraşa yaptırılan heykelin açılışına Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile onlarca CHP’linin katılması manidar karşılandı.

Ya yolsuzluk ya heykel

2019’daki yerel seçimlerin ardından hizmetlerle değil yolsuzlukla, rüşvetle ve heykelle gündeme gelebilen CHP’li belediyelerin milletin parasını “betona” gömdüğü diğer uygulamalar şöyle kayıtlara geçti:

Adana Çukurova Belediyesi “Hitit kraliçesi” Puduhepa’nın heykelini ilçe merkezine yerleştirdi.

Buca Belediyesi, AK Parti seçmenine “g.. kılı” diye hakaret eden Bekir Coşkun’un heykelini yaptı.

İzmir’de Pasta ve Çikolata Festivali’nde “pastadan Atatürk heykeli” yapıldı.

İBB, Bağcılar Meydanı’na Atatürk’e benzemeyen M. Kemal heykeli dikti.

Aynı İBB, “Şahmeran 34” projesi kapsamında İstanbul’un 34 noktasına 3 ay boyunca Şahmeran heykeli dikileceğini duyurdu.

Muğla Datça Belediyesi “Sanayi Ağacı” heykeli dikti. Demirden heykelin açılışına kimse gitmeyince açılış ertelendi.

Bilecik Belediyesi ‘Mustafa Kemal ve köpeği Foks’ heykeli yaptırdı. Sonra da Atatürk’e benzemediği için kaldırıldı.

Bodrum Belediyesi, CHP iktidarı döneminde 12 yıl hapis yatan ve ülkeden kaçan Nazım Hikmet’in heykelini dikti.

Edirne Belediyesi, ‘az görünüyor’ diyerek heykelin yerini değiştirdi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde aşı bahane ederek ilçe meydanına “Sağlıkçı Anıtı” adlı heykel dikildi.

Şehirdeki heykellerin sayısının kaydını tutamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, heykel sayma ihalesine çıkarak 171 bin 558 TL harcadı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Rum katil Makarios’un heykelini diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı’na M. Kemal heykeli dikti. Heykel Sempozyumu için 1 milyon 440 bin lira harcamıştı.

Heykellerin düzenli yıkatılması için talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni heykeller için bütçeden 1,5 milyon TL pay ayırdı.

Heykelkent yaptılar

Eskişehir’i ‘heykelkent’e dönüştüren CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in şehirdeki en büyük icraatı büyük eşek heykeli.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile İzmir Karşıyaka Belediyesi, ortaklaşa topraktan heykel dikti.

Konak Belediyesi, “İzmir Baba” olan Sancar Maruflu’nun büstünü yaptı.

Bodrum ilçesinde 16 tonluk sünger heykeli açıldı. CHP’li Başkan Ahmet Aras, “Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak” diye tuhaf sözler sarf etti.