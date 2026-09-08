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Gündem Şimdi de keşif ve gözetleme sistemleri adımı! ASELSAN’dan yurt dışında bir ortaklık daha
Gündem

Şimdi de keşif ve gözetleme sistemleri adımı! ASELSAN’dan yurt dışında bir ortaklık daha

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Şimdi de keşif ve gözetleme sistemleri adımı! ASELSAN’dan yurt dışında bir ortaklık daha

Türk savunma sanayiinin milli gururu ASELSAN, Polonya’da düzenlenen MSPO 2026 Fuarı’nda uluslararası dev bir başarıya daha imza attı. Polonyalı savunma devi AMZ Kutno firması ile masaya oturan ASELSAN, ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri tedariki için ortak proje sözleşmesini resmen imzaladı.

ASELSAN, Polonya'da düzenlenen MSPO 2026 Fuarı kapsamında Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje sözleşmesine imza attı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MSPO 2026'da Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje için sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

 

Şirket, Polonya'daki faaliyetlerini ve yerel işbirliklerini büyütmeye devam edeceğini belirterek, "İleri teknoloji çözümlerimiz, yerel ofisimiz, devam eden projelerimiz ve yerel sanayi kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz işbirliklerimizi geliştirerek birlikte büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da gelişmeyi, "Savunma sanayiimizden Polonya'da yeni bir ihracat başarısı." şeklinde duyurdu.

Paylaşımda, "ASELSAN ile AMZ-Kutno arasındaki işbirliği, yüksek teknoloji çözümlerimizin Polonya'nın savunma projelerinde somut karşılık bulmasının önemli örneklerinden biri." ifadelerine yer verildi.

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