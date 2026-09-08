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Gündem GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
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GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

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GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusunun ardından, KYK burs ve kredi başvuru işlemleri her sene e-devlet üzerinden gerçekleşiyor.

Başvurularını yapıp KYK bursu ve kredisi almaya hak kazanan milyonlarca öğrenci ilk ödemelerini yıl sonuna doğru alacak. 2026 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 4000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

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