Ne şiş yansın ne kebap! Mansur Yavaş 'yokum' diyor
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Henüz Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye geçmeyen ve ‘Ne işi yansın ne kebap’ politikasıyla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin yarın düzenlenecek resepsiyonuna katılmayacağı öğrenildi.
Özgür Özel’in CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da kurulan partiye geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. İki cepheden Yavaş’ın kendilerine yakın olduğuna yönelik açıklamalar gelirken, Yavaş ise kendini ağırdan satmaya devam ediyor.
NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP
Uzun süredir ne istifa edip Yeni Parti’ye geçen CHP’de kalacağına yönelik yönelik herhangi bir açıklama yapmayan Yavaş hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yarın genel merkezde resepsiyona vermeyip planlarken, gazeteci İlter Yeşiltaş, Mansur Yavaş söz konusu kurultaya katılmayacağını öne sürdü.