Ne şiş yansın ne kebap! Mansur Yavaş 'yokum' diyor

Özgür Özel’in CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da kurulan partiye geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. İki cepheden Yavaş’ın kendilerine yakın olduğuna yönelik açıklamalar gelirken, Yavaş ise kendini ağırdan satmaya devam ediyor.

NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP

Uzun süredir ne istifa edip Yeni Parti’ye geçen CHP’de kalacağına yönelik yönelik herhangi bir açıklama yapmayan Yavaş hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yarın genel merkezde resepsiyona vermeyip planlarken, gazeteci İlter Yeşiltaş, Mansur Yavaş söz konusu kurultaya katılmayacağını öne sürdü.