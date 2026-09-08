  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 katlı bina çöktü! Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı İsrail akademi dünyasında skandal rapor ortaya çıktı! Gazze soykırımını eleştiren 100’den fazla Filistinli öğrenciye ırkçı infaz! New Mexico’nun adını değiştirmek istiyor! Trump’tan şimdi de “New America” çıkışı Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı! 800’e yakın can kaybı! Lübnan’da savaşın en ağır bedelini çocuklar ödedi CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı Siirt’te otluk alan alevlere teslim oldu! Yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi Srebrenitsa kasabına Sırbistan’dan alçakça saygı! Bosna Hersek skandala tepki gösterip diplomatik ilişkileri askıya aldı!
Eğitim PISA 2025 sonuçları açıklandı! Türkiye üç alanda büyük yükseliş yaptı
Eğitim

PISA 2025 sonuçları açıklandı! Türkiye üç alanda büyük yükseliş yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
PISA 2025 sonuçları açıklandı! Türkiye üç alanda büyük yükseliş yaptı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen ve 91 ülkenin katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 raporuna göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanları olmak üzere tüm temel alanlarda sıralamasını yükseltti. 38 OECD üyesi arasında başarı grafiğini üst sıralara taşıyan Türkiye, fen bilimlerinde 14, okuma becerilerinde 13, matematik alanında ise 23'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin sıralaması, tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi.

OECD tarafından uygulanan PISA 2025 sonuçlarına göre, Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu.

91 ülkenin katılımıyla yapılan PISA 2025 sonuçları, tüm dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı.

OECD tarafından 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla üç yılda bir gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye 2003'ten bu yana katılıyor. PISA araştırmasında 2003'te 41, 2006'da 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015'te 72, 2018'de 79, 2022'de ise 81 ülke yer aldı.

PISA 2025 nihai uygulaması, Türkiye'de 14 Nisan-16 Mayıs 2025'te 12 bölgeden 56 ilde bulunan 203 okul ve 7 bin 702 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi.

PISA sonuçlarına ilişkin kamuoyuna iki ayrı rapor sunuldu. Bunlardan biri MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ülke raporu, diğeri ise OECD tarafından kaleme alınan ve "www.oecd.org/pisa" adresinde yayımlanan rapor oldu.

Genel Müdürlükçe açıklanan ülke raporuna göre Türkiye, PISA 2025'te her üç alanda da 2022'den daha yüksek puan elde etti.

Türkiye'nin sıralaması, tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi.

TÜRKİYE'NİN ORTALAMA PUANI YÜKSELDİ

PISA araştırmasına Türkiye'nin katıldığı ilk uygulama olan 2003'e kıyasla, tüm dünyada ve OECD genelinde eğitim performansları belirgin bir şekilde düşerken Türkiye, fen bilimleri alanında 2003'te 434 olan puanını 60 puan artırarak 494'e yükseltti.

Türkiye, okuma becerilerinde 2003'te 441 olan puanını 31 puan artırarak 472'ye, matematik alanında ise 423 olan puanını 39 puan artırarak 462'ye yükseltti.

TÜRKİYE'NİN HER ÜÇ ALANDA DA BAŞARI SIRALAMASI, YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

PISA 2003'te 41 ülke yer alırken, PISA 2025'te katılımcı ülke sayısı 91 oldu. Ülke sayısındaki bu değişiklik nedeniyle Türkiye'nin uzun vadeli performansı, göreli sıralamayı gösteren yüzdelik dilim üzerinden karşılaştırıldı.

Türkiye, PISA 2003'ten 2025'e üç alanda da göreli sıralamasını yükseltti. Fen bilimlerinde 2003'te 35'inci sırada bulunan Türkiye, bu araştırmada 19'uncu sıraya yükseldi. Böylece göreli sıralama konumunu yüzde 64 oranında iyileştirdi. Okuma becerilerinde 33'üncü sıradan 18'inci sıraya yükselen Türkiye, göreli sıralamasını yüzde 60 oranında iyileştirdi. Matematikte ise Türkiye, 34'üncü sıradan 28'inci sıraya yükseldi. Bu alanda göreli sıralama konumu yüzde 52 oranında iyileşti.

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDAKİ SIRALAMASINI ÜST SIRALARA TAŞIDI

38 OECD üyesi arasında başarı grafiğini üst sıralara taşıyan Türkiye, fen bilimlerinde 14, okuma becerilerinde 13, matematik alanında ise 23'üncü sırada yer aldı. Böylece Türkiye, uzun vadede fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinin üçünde de göreli sıralamasını yüzde 50'nin üzerinde yükseltmiş oldu.

Ayrıca OECD ülkelerinin son 10 yıllık puan değişimlerine göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Türkiye, aynı zamanda 2022 sonuçlarına kıyasla her üç alanda puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!
Gündem

Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!

Türkiye’nin göğsünü kabartan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın arkasındaki vizyoner isim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayrakta..
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gerilimi bu kez Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya’da kendisini gösterdi. 5 yıldız..
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri...
Gündem

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri...

Yıllarca devletin imkanlarını tepe tepe kullanıp ardından kirli siyasi hesaplarla muhafazakar tabana sırtını dönen Gelecek Partisi kurucusu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23