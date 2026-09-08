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Okuryazarlık Seferberliği'nden sonra 8 yılda 450 binden fazla kadın okuryazar oldu

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Okuryazarlık Seferberliği'nden sonra 8 yılda 450 binden fazla kadın okuryazar oldu

Okuryazarlık Seferberliğinin ardından 8 yılda açılan kurslarda 8 yılda 471 bin 734 kadın okuryazar oldu.

#1
Foto - Okuryazarlık Seferberliği'nden sonra 8 yılda 450 binden fazla kadın okuryazar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında, 2018'den itibaren açılan kurslarda 8 yılda 471 bin 734 kadın okuryazar oldu

#2
Foto - Okuryazarlık Seferberliği'nden sonra 8 yılda 450 binden fazla kadın okuryazar oldu

Yetişkin okuma yazma kurslarına son bir yılda 100 bin 3'ü kadın, 41 bin 526'sı erkek olmak üzere 141 bin 529 kursiyer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 2018'den bugüne kadar açılan kurslarda 471 bin 734 kadın okuma yazma öğrendi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) aldığı kararla 1967'den bu yana her yıl 8 Eylül, "Uluslararası Okuryazarlık Günü" olarak kutlanıyor.

#3
Foto - Okuryazarlık Seferberliği'nden sonra 8 yılda 450 binden fazla kadın okuryazar oldu

Gün kapsamında okuryazarlığın temel bir insan hakları meselesi olduğunu vurgulayan UNESCO, karşılıklı anlayışı, sosyal uyumu ve barışı teşvik etmek için okuryazarlığın önemine dikkati çekiyor. Türkiye'de de okuryazarlık oranlarının artırılmasına yönelik yetişkinleri merkeze alan çalışmalar yürütülüyor. AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığından aldığı bilgiye göre, halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları 5 Şubat 2018'de yayımlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği ile okuma yazma bilmeyen vatandaşların okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak İkinci Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi hedeflendi. Kursiyerlerin Türkçeyi iyi konuşur hale getirilmeleri, temel aritmetik ve yurttaşlık bilgisini öğrenmeleri, günlük yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve davranışları kazanmaları da amaçlanıyor. - Bu yıl 100 bin kadın kurslara katıldı Okuryazarlık Seferberliği kapsamında, 2018'den itibaren açılan kurslara 1 milyon 965 bin 802 kişi katılırken, bu kursiyerlerden 1 milyon 17 bin 631'i kursu başarıyla tamamlayarak okuma yazma kurslarından belge almaya hak kazandı.

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Foto - Okuryazarlık Seferberliği'nden sonra 8 yılda 450 binden fazla kadın okuryazar oldu

Bu kişilerden 744 bin 303'ü "Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitimi" ile okuryazarlık belgesi, 273 bin 328'i de "Yetişkinler 2. Kademe Temel Eğitimi" başarı belgesini alarak ilkokul eğitim seviyesine ulaştı. Yetişkin okuma yazma kurslarına son bir yılda 100 bin 3'ü kadın, 41 bin 526'sı erkek olmak üzere 141 bin 529 kursiyer katıldı. Seferberliğin başladığı 2018'de Türkiye'de 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 1 milyon 872 bin 141 olarak tespit edildi. 2018'den bu yana 471 bin 734 kadının okuma yazma öğrenmesiyle, bu sayı 1 milyon 400 bin 407'ye geriledi. Seferberliğin başlamasından bir yıl önce Türkiye'de 2 milyon 330 bin 640 olan 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı, seferberliğin başlatıldığı 2018'de 2 milyon 197 bin 257'ye düştü. Seferberlik sürecinde MEB tarafından 65 bölüm okuma yazma ders videosu çekildi, 3 okuma yazma öğretim programı ve 6 okuma yazma eğitim materyali geliştirilerek kursiyerlere ücretsiz dağıtıldı.

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