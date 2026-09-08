Okuryazarlık Seferberliği'nden sonra 8 yılda 450 binden fazla kadın okuryazar oldu

Bu kişilerden 744 bin 303'ü "Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitimi" ile okuryazarlık belgesi, 273 bin 328'i de "Yetişkinler 2. Kademe Temel Eğitimi" başarı belgesini alarak ilkokul eğitim seviyesine ulaştı. Yetişkin okuma yazma kurslarına son bir yılda 100 bin 3'ü kadın, 41 bin 526'sı erkek olmak üzere 141 bin 529 kursiyer katıldı. Seferberliğin başladığı 2018'de Türkiye'de 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 1 milyon 872 bin 141 olarak tespit edildi. 2018'den bu yana 471 bin 734 kadının okuma yazma öğrenmesiyle, bu sayı 1 milyon 400 bin 407'ye geriledi. Seferberliğin başlamasından bir yıl önce Türkiye'de 2 milyon 330 bin 640 olan 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı, seferberliğin başlatıldığı 2018'de 2 milyon 197 bin 257'ye düştü. Seferberlik sürecinde MEB tarafından 65 bölüm okuma yazma ders videosu çekildi, 3 okuma yazma öğretim programı ve 6 okuma yazma eğitim materyali geliştirilerek kursiyerlere ücretsiz dağıtıldı.