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Dünya Hürmüz semalarında ABD’ye darbe
Dünya

Hürmüz semalarında ABD’ye darbe

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Hürmüz semalarında ABD’ye darbe

İran'ın, ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi insansız hava aracını Hürmüz Boğazı üzerinde düşürdüğü ortaya çıktı.

Fars Haber Ajansına göre, ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi İHA, Hürmüz Boğazı üzerinde, İran Ordusu Güneydoğu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından tespit edilerek düşürüldü.

Haberde olaya ilişkin detay verilmedi.

İran'ın ABD ile savaş sırasında bu ülkenin ordusuna ait onlarca İHA'yı düşürdüğü bildirilmişti.

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