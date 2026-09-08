3 bin 600 sayfalık belge sunuldu! Hocamızın cinayeti meçhul kalmasın

Sebahattin Ayan İstanbul

Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine gelmesiyle faili meçhul cinayetlere yönelik araştırmalar hız kazanırken aralarında Muhsin Yazıcıoğlu, Gülistan Doku ve Arif Ahmet Denizolgun’un ölümlerinin de yer aldığı 638 faili meçhul dosya mercek altına alındı. İstanbul’un Fatih ilçesindeki İsmailağa Camii’nde 3 Eylül 2006 tarihinde sabah namazının ardından şehit edilen Bayram Ali Öztürk cinayetiyle ilgili soru işaretleri de aradan geçen 20 yılın ardından yeniden gündeme geldi. “Meczup bir kişinin bireysel eylemi” denilerek kapatılan dosya, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan yeni birimin yürüttüğü çalışmalar ve ailenin sunduğu yeni delillerin ardından yeniden gündemine taşınırken, ailesi ve Şehit Bayram Ali Öztürk Platformu, 20 yıllık dosyanın yeniden ele alınmasını ve saldırı bağlantılarının araştırılmasını istiyor.

3 BİN 600 SAYFALIK BELGE DOSYASI

Platform tarafından hazırlanan 3600 sayfalık belgeler, dosyanın yeniden incelenmesi talebiyle adli mercilere sunuldu. Platform, başta HTS kayıtları olmak üzere olay günü camide bulunan kişiler, telefon trafiği iddiaları, kayıp olduğu öne sürülen klasörler ve saldırı öncesindeki gelişmelerin yeniden değerlendirilmesini istiyor. Olay günü camide bulunmadığını belirttiği ileri sürülen bazı kişilerin aslında camide bulunduğuna ilişkin değerlendirmeler de yer alıyor. Ayrıca Rus pasaportlu bazı kişilerle bağlantı iddiaları ve cinayet öncesinde Öztürk’e yönelik girişimlerin de yeniden araştırılması talep ediliyor.

“BABAMIN KATİLİ KİM?” PARANOYASI

Gazetemize konuşan Bayram Ali Hocanın oğlu Mahmut Öztürk, şunları söyledi: “20 yıl yetmedi mi? Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Bu sabrımızı kaç yıl daha sürdürmemiz gerekiyor? Lütfen bizim sesimizi duysunlar. 2006 yılından bugüne Ergenekon ve FETÖ dahil tüm süreçlerde bu davanın delillerini taşıdık. Ortada bu kadar pozitif delil varken bizim davamızın aydınlatılmaması bizi çok üzmektedir. Tamamen o zamanki konjonktürle uluslararası örgütlerin taşeronunu yapanlar tarafından yapılmış bir cinayet. Özellikle Sayın Gürlek’in başlatmış olduğu çalışmasına bizi dahil etmesini istiyoruz.”

DEVLETE OLAN GÜVEN ARTAR

Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Av. Yurdal Kılıçer de, şunları dile getirdi: “Kamuoyunun, kamuoyunda hukuka olan, hukuka ve adalete olan inancı zedeleyen faili meçhullerin, faili meçhul cinayet dosyalarının tekrar açılması Türkiye’de hukuk devleti ve adalet olan şeyi yeniden sağlayabilecek yeni bir girişimdir. Bu anlamda Adalet Bakanlığı’nın çalışmasını takdir ediyoruz. Bayram Ali Hoca dosyasının da açılması ve soruşturmanın titizlikle derinleştirilerek yapılması kamuoyuna, hukuk devletine ve adalete olan inanca çok büyük olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.”