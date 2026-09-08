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Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı

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Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı

Adana’daki sebze halinde iki çocuğun oyun oynarken çıkardığı yangında, binlerce plastik kasa küle dönerken alevler itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

#1
Foto - Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı

İddiaya göre, pazarcıların sebze ve meyve kasalarını istiflediği alanda oyun oynayan 2 çocuk, yangın çıkarttı.

#3
Foto - Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı

Çocuklar daha sonra bölgede uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

#5
Foto - Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

#6
Foto - Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı

Halde çekilen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

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