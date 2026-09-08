Oyun oynayan çocuklar halde büyük yangın çıkardı
Adana’daki sebze halinde iki çocuğun oyun oynarken çıkardığı yangında, binlerce plastik kasa küle dönerken alevler itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana’daki sebze halinde iki çocuğun oyun oynarken çıkardığı yangında, binlerce plastik kasa küle dönerken alevler itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, pazarcıların sebze ve meyve kasalarını istiflediği alanda oyun oynayan 2 çocuk, yangın çıkarttı.
Çocuklar daha sonra bölgede uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Halde çekilen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.
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