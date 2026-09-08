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Gündem İmamoğlu ve şürekası külliyen zarar
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İmamoğlu ve şürekası külliyen zarar

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İmamoğlu ve şürekası külliyen zarar

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında savunma yapan tutuksuz sanık işadamı Necmettin Şimşek, “Başkan ve şürekası halk adına, kamunun menfaatini kolluyorum görüntüsü adı altında kamu zararı oluşturmuştur. Tamamından şikayetçi olduğumu arz ederim” dedi.

HABER MERKEZİ

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasının 12’inci gününe tutuksuz sanık iş adamı Necmettin Şimşek’in savunması damga vurdu. İddianamede Eylem 29’da ismi geçen Şimşek’in, 2014 yılında İBB iştirak firması olan KİPTAŞ A.Ş.’den Başakşehir’de bulunan arsayı kiralayarak yatırım yaptığı, 2019 yılında ise söz konusu yer hakkında tahliye davası açıldığı, 2024 yılında kararın kesinleşerek tahliyeye karar verildiği belirtilmişti.

500 BİN DOLAR RÜŞVET

Şimşek’in, İmamoğlu’nun danışmanı olarak kendini tanıtan Turan Aydoğan ile tanıştırıldığı, Aydoğan’ın tahliye davasını çözmek için örgüt sistemine aktarmak üzere 500 bin dolar rüşvet talep ettiği ifade edilmişti. Şimşek’in ilk etapta konunun çözüme kavuşması için 200 bin dolar rüşvet vermeyi kabul ederek Aydoğan’a teslim ettiği açıklanmıştı. Ancak mahkemeden karar çıkması üzerine Şimşek’in vermiş olduğu rüşveti geri istediği buna ilişkin dosyaya sunulan ses kaydının incelemesinde Aydoğan’ın İmamoğlu adına hareket ettiği ve örgüt üyesi Ali Kurt’un konudan haberdar olduğunu beyan ettiğinin anlaşıldığı belirtilmişti. Şimşek savunmasında şunları anlattı: “Öncelikle bu tahliye olduğumuz arsanın, yerin tüm üstyapısı kendi şirketlerimizin öz kaynaklarıyla yapılmıştır. Burada İmamoğlu ve şürekası, tahliyeden sonra tahliye merkezine gelip bir şov yapmışlar ve sanki bu yatırımları İBB kaynaklarıyla yapılmış ve bana da çok ucuz şartlarla kiraya verilmiş, peşkeş çekilmiş gibi bir algı oluşturarak, yaklaşık bir hafta bu konuyu işlediler sosyal medyada ve diğer mecralarda. Bunun böyle olmadığını ifade etmek isterim. Orada o dönemdeki KİPTAŞ yönetiminin de gözetiminde yapılan yatırımların tamamı benim şirketimin sermayesiyle yapılmıştır. Burada bana bir özür borçlular, bunu da ifade etmek isterim.

 

KAMU ZARARI OLUŞTURDU

Aydoğan, İmamoğlu’nun danışmanı olduğunu ve KİPTAŞ Genel Müdürü’nü de kendilerinin atadığını, kendisi için bu işlerin kolay olduğunu ifade etti. Biz olabiliyorsa hukuki, olamıyorsa siyasi bir çözüm ve buradan yeniden bir uzlaşı talebimizi görüşmek üzere anlaştık ve görevi tevdi ettik. Ancak devamında, tahliye olma aşamasına kadar ‘Her şey yolunda, bir sorun yok, biz bu konuyu görüşüyoruz, çözüyoruz’ demesine rağmen tahliye işlemi gerçekleşti. Ödemiş olduğumuz parayı da geri vermedi. Hüseyin Aydın isimli arkadaşımın bu konuda da çok çabaları oldu. Bir gün bir ses kaydıyla bana geldi ve kendisinin bu konuda çok ciddi gayretleri olmasına rağmen Turan Aydoğan isimli şahsın kötü niyetli olduğunu kendi ifadeleriyle, onun da yeni vakıf olduğunu, artık ümidinin kalmadığını ve şikayet edelim diye de beyanını ifade etti. İsnat edilen suç unsurlarını kendi adıma rüşvet vermek gibi hiçbir zaman algılamadım. Fakat muhatabımızın bu konuları bu şekilde yönettiği görülmüştür. Başkan ve şürekası halk adına, kamunun menfaatini kolluyorum görüntüsü adı altında kamu zararı oluşturmuştur. Tamamı, bir lirası dahi belediyeden olmayan, yatırımlarımı heba etmişlerdir ve tamamından şikayetçi olduğumu arz ederim.”

 

MAHKEME BAŞKANI ÇILDIRDI

Mahkeme başkanı, “Necmettin Bey, soru çok net. 200 bin doları siz ne mantığıyla verdiniz, ne amacıyla? Ne parası bu yani? Hüseyin Aydın’a verirken bunu ne parası olarak verdiniz?” şeklinde ısrarlı sorularına kaçamak cevap veren Şimşek, şöyle devam etti: “Bizim anlaşmamız Turan Aydoğan’la şu şekilde, hukuken gidilecek yollar var. Çünkü zaten bizim ona gitmemizin temel nedeni de hukukçu olması ve Başkanın danışmanı olduğunu ifade etmesi. Hukukçu olması hasebiyle bizim hukuki sorunumuzu daha doğru anlar ve bizi uzlaşmaya götürür diye biz bunu hem hukuki hem de siyasi her ne şekilde bizim orada çözebilirse çöz diye anlaştık. 500 bin dolar ücret istedi, 200 bin dolarını da peşin istedi.”

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Yorumlar

Ogün

“Papazoğlunun” tüm malvarlıklarına el konulsun, hesaplar dondurulsun, Devlet yumuşak davranıyor, burada milli sorunu var, rakamlar milyarlar, bunu kim ödeyecek? millete bu borcu zararı yüklemek haramdır,hırsızlıktır! onlar lüks hayatlarına devam edecekler milletten esnaflardan işadamlarından çaldıkları vergileri gasp ettikleri paraları yiyecekler yedi sülalesini o paralarla zenginleştirecekler… ve Devlet adalet bunların göz kapatacak hesap sormayacak, el koymacak!
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