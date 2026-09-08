Danıştay’dan emniyeti etkileyen emsal karar! Polislerin ses ve görüntü kaydının alınmasını yasaklayan genelge iptal edildi!
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Danıştay 10. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "Görevdeki polis kameraya alınamaz" içerikli genelgesini iptal etti.
Danıştay 10. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda ve saha uygulamalarında büyük tartışmalara yol açan "Görevdeki polis kameraya alınamaz" içerikli genelgesini iptal etti. Hukuka aykırı bir durumu belgelemek amacıyla, kamuya açık alanda görev yapan polisin kayda alınması mümkündür.
Kamuya açık alanda usulsüzlüğü belgelemek artık serbest!
Danıştay’ın kararına göre; kamuya açık alanlarda görev yapan emniyet mensuplarının hukuka aykırı bir durumunu belgelemek amacıyla vatandaşlar tarafından kayda alınması tamamen yasal hale geldi. Anayasal hakları ve hak arama özgürlüğünü güvence altına alan bu tarihi karar, emniyet teşkilatındaki uygulamalarda yeni bir dönem başlattı.
Kaynak: MKÇ hukuk
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