'Kızılay çadır satıyor' yalanıyla devlet kurumlarını itibarsızlaştıranlar, tonlarca yardım malzemesini depolarında farelere yem etmiş! ahmakların ‘Ahbap’ı çadırları çürütmüş

Sebahattin Ayan İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen asrın felaketi sırasında, yüzlerce yıllık devlet kurumlarını ‘Kızılay çadır satıyor’ yalanıyla itibarsızlaştırarak yardımların önünü kesmeye çalışan Ahbapçı ahmakların Kocaeli’de depolarda deprem çadırı ve yardım malzemesini adeta çürümeye terk ettikleri ortaya çıktı. AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Derince ilçesinde bulunan dernek deposunda yapılan incelemelerde, çok sayıda kullanılmamış insani yardım malzemesi tespit edildi.

ESKİ TÜRKİYE MANZARALARI

Depoda 895 adet paketli ve kullanılmamış afet çadırının yanı sıra yaklaşık 600 portatif yatak, çok sayıda uyku tulumu ve çeşitli yardım ekipmanlarının bulunduğu belirtildi. 102 adet kullanılmamış elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 adet taşınabilir telsiz, tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, portatif sobalar ve çeşitli ısıtıcıların bulunduğu bildirildi. Yine buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su tankları, duş ve tuvalet konteynerleri ile çeşitli ev ve ofis eşyaları da yer aldı.

4.3 MİLYARI İÇ ETMİŞLER

Adalet Bakanı Akın Gürlek de, 5. dalga operasyonunda 53 gözaltı kararı verildiğini belirterek, şunları anlattı: “6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.”

ALGILARININ ALTINDA KALDILAR

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ise, şunları söyledi: “6 Şubat gibi tarihimizin en acı günlerinde, milletin dayanışma ruhunu yönlendirmek adına devletin asırlık kurumlarına ‘Kızılay çadır satıyor’ argümanıyla saldıranların, bugün kendi depolarında yardımları nasıl çürüttüğüne şahit oluyoruz. O gün bu yaygarayı koparanların ve onlara koşulsuz destek veren sanatçı tayfasının bugün derin bir sessizliğe bürünmesi, meselenin hiçbir zaman depremzedenin yarası olmadığını acı bir şekilde göstermektedir. Kendi yarattıkları algının altında kalan bu yapıların yüzleştiği tablo karşısında bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzüntümü ifade etmek istiyorum. Acılarımız üzerinden popülizm yapanlara, devleti itibarsızlaştırıp kendi şahsi menfaat ağlarını kuranlara karşı artık uyanık olmak zorundayız.”

BEDELİNİ TOPLUM ÖDEDİ

Avukat Ertuğrul Akar da şunları dile getirdi: “Toplumun önünde Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana kendisini özel bir zümre olarak konumlandıran bir grup var. Bunlar kendilerinden olana toz kondurmuyorlardı. Ancak günün sonunda öyle bir noktaya gelindi ki bugün gördüğümüz tablo onların kendi söylemleri üzerinden yine kendilerinin sorgulanmasına yol açtı. ‘Bizden olana her koşulda sahip çıkalım’ anlayışının bedelini ise toplum ödedi. Gelinen noktada bunun bedelini aynı zamanda itibar kaybıyla kendileri de ödüyor. Artık toplumun, kendisini sanatçı, oyuncu ya da şarkıcı olarak tanımlayan herkesin otomatik olarak rol model kabul edilmeyeceğini gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz. İşin hukuki boyutunda ise sonucunu beklemek gerekiyor. Depolarda bulunan malzemeler ise son derece dikkat çekicidir. Aynı şekilde para transferlerinin de bütün yönleriyle ortaya konulması gerekiyor. Burada asıl önemli olan, toplumun iyi niyetinin ve yardım duygusunun istismar edilmemesidir.