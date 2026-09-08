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Yaşam 60 bin liralık oltayı ararken karşılarına çıktı! 76 metrede 3 köpek balığı böyle görüntülendi
Yaşam

60 bin liralık oltayı ararken karşılarına çıktı! 76 metrede 3 köpek balığı böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mersin’in Taşucu açıklarında denize düşen 60 bin TL değerindeki oltayı bulmak için yapılan su altı araması beklenmedik görüntülere sahne oldu.

Mersin’in Taşucu açıklarında denize düşen 60 bin TL değerindeki oltayı bulmak için yapılan aramada sürpriz bir görüntü kaydedildi.

 

Oltanın değeri 60 bin TL

Bir vatandaş, olta ile balık avladığı sırada kamış tutucudaki oltaya koluyla istemeden çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 bin TL değerindeki olta takımı denize düştü. Oltanın bulunması için su altı görüntüleme konusunda çalışma yapan Serhat Çığgın'a ulaşan Özkan, yardım istedi. Çığgın ise aynı gece Antalya'dan yola çıkarak sabah saatlerinde Taşucu'na geldi.

 

Cihaz halata takıldı

Yaklaşık 76 metre derinlikte başlatılan aramada kullanılan ilk su altı görüntüleme cihazının kablosunun 300 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi. Arama sırasında cihazın balık çiftliğinin tabanındaki halatlardan birine takılması üzerine cihaz hareket edemez hale geldi. Çığgın, "Cihaz halata takıldıktan sonra müdahale edemedim. Diğer cihazla görmeye ve müdahale etmeye çalıştım ancak onun kablosu 100 metreydi. Bu nedenle sadece görüntüleyebildim" dedi.

 

Köpek balıkları kayda alındı

Aramanın devamında ikinci su altı cihazıyla görüntüleme yapan Çığgın, cihazı yüzeye çıkardığı sırada köpek balıklarıyla karşılaştı. Görüntülerde farklı noktalarda 3 köpek balığının su altında ilerlediği görülürken, Çığgın en büyük endişesinin köpek balıklarının cihazın kablosuna zarar verme ihtimali olduğunu belirtti.

 

Kum köpek balığı ihtimali

Uzman kaynaklarda kum köpek balığı (Carcharhinus plumbeus), Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren ve Mersin Körfezi-Silifke-Taşucu hattında üzerinde bilimsel çalışmalar yürütülen bir tür olarak belirtiliyor. Türün ilk sırt yüzgecinin belirgin büyüklüğü en karakteristik özelliklerinden biri. Mersin Üniversitesi'nin 2026 yılında Taşucu'nda düzenlediği "Silifke'nin Köpekbalıkları" çalıştayında da Mersin Körfezi Silifke-Taşucu kıyılarında kum köpek balığı üzerine araştırmalar yürütüldüğü biliniyor.

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mersin girne taşucu tekneciler iyi badireyi atlaşmışlar
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