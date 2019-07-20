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Simavlı vişne üreticisi dertli

Kütahya’nın Simav ilçesinde vişnede verimin ve fiyatın geçen yıla oranla düştüğü bildirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
Simavlı vişne üreticisi dertli

Kütahya’nın Simav ilçesinde vişnede verimin ve fiyatın geçen yıla oranla düştüğü bildirildi. 2018 yılında 7 bin ton olan vişne rekoltesinin bu yıl 5 bin tona düştüğü belirtildi.


Simav Ziraat Odası başkanı Kadir Bütüner, “Vişne üreticilerini son hasat toplama günlerinde ziyaret ettik. Geçen sene 2018 yılı itibariyle 7 bin ton iken, 2019 yılında 5 bin tona düştü. Yağışların fazla olması vişne rekoltemizi biraz daha düşürmüş oldu. Bugün vişnenin maliyeti 2 lira 50 kuruş lira iken, 1 lira 75 kuruşa satılmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi ve anlaşmalı tüccarların yapmış oldukları anlaşmalarda piyasanın altında fiyat verilmeyeceği garantisi verilmişti, şu anda vişne üreticimiz büyük sıkıntı içindedir. Girdilerde ve teşviklerde devlet desteği beklenmektedir” dedi.


Vişne üreticisi Mehmet Balcı da, “Vişnede rekolte ve fiyatlar düşük, işçi parasını zor ödüyoruz, taşımayı bedava yapıyoruz. Birkaç yıl önce vişneyi 3 liraya satıyorduk, işçi ve bizim masraflarımız karşılanıyordu. Suluk vişnenin fiyatının en az 3 lira olmasını istiyoruz” diye konuştu.


Vişne üretiminin merkezi olan Simav’ın Yağmurlar Köyü Muhtarı Mahmut Tugut, vişne fiyatlarından bu yıl memnun olmadıklarını belirtti. Turgut, “Elimdeki vişne yaklaşık 24-25 kalibre sofralık olarak geçiyor, en fazla 3 ile 3 lira 50 kuruşa satabiliyoruz. Vişnedeki vahim durum ortada. Tarım Kredi Kooperatifi bizim üzerimizde büyük bir baskı kurdu, bundan yine kurtulamadık. Suluk vişne 1 lira 70 kuruştan başladı, şu anda 2 lira. Çiftçinin topladığı vişne, işçinin yevmiyelerini karşılamıyor. Tüm emekleri dahil olmak üzere biz yine de 3 ile 4 lira arasında satabiliyoruz. Bizler vişneden kar edemedik. Şartlar göz önüne alındığında sofralık vişnenin en az 10 TL olması gerekiyor” şeklinde konuştu.


Vişne üreticisi Fatma Atıcı, fiyatların düşük olmasına rağmen geçimini sağlamak için buna mecbur olduklarını belirtti.


Vişne toptancısı Hakan Şahan da üreticinin zor şarlar altında olduğunu, ilaçların, gübrenin ve işçi fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek, 3 liraya aldıkları vişnenin pazarda 7 lira 50 kuruşa satıldığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
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