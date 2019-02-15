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Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor

Simav Organize Jeotermal Sera Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:37
Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor

Simav Organize Jeotermal Sera Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.


Kütahya’nın Simav ilçesinde evlerde ısınmak amaçlı kullanılan jeotermal sıcak su, artık kurulacak olan ’Organize Jeotermal Sera Bölgesi’ (OSB) ile de artık yüzlerce dönümlük seraları ısıtacak.


Kütahya’nın Simav ilçesinde şehirde evlerde ısınmak amaçlı kullanılan jeotermal sıcak su kurulacak olan ‘Organize Jeotermal Sera Bölgesi’ ile artık yüzlerce dönümlük seraları ısıtacak.


Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Simav Kaymakanlığı’nın iş birliği ile hayata geçirilecek olan proje ile örtü altı üretiminde 300 dönümler den 1000 dönümün üzerine çıkılmak isteniyor. Yurt içinde ve yurt dışında tadı ve lezzeti ile ün salmış olan Eynal domatesinin de atacağı bölge ile hem üretim artacak hemde istihdam oluşacak. Konu ile ilgili olarak tanıtım toplantısında konuşan Kütahya Valisi Ömer Toraman bölge’de kurulacak olan jeotermal alanlar ile bölgedeki örtü altı tarım 300 dönümler den 100 dönümlere çıkartılacağını, hem ekonomiye hemde istihdama katkı sağlanacağını söyledi.


Vali Ömer Toraman, “Simav şehir ısınmasını jeotermal ile yapıyor, Eynal gibi termal turizm merkezimiz var. Bunun yanında jeotermal alanlardan tarımsal amaçlı istifade etmek için seralarımız var. Şuan için 300 dönümlük bir alanı halihazırda jeotermal enerji ile ısıtarak örtü altı tarımı yürütüyoruz. Bunu nasıl daha geliştiririz bunu nasıl yukarılara çıkartırız ve bir hedef koyarak biz bu rakamı bin dekara çıkartalım dedik. Hangi alanda olursa olsun ister sanayide ister tarımda isterse de hizmet sektörü olsun üretmeye mecburuz. Ekonomimizi büyüte bilmemiz, refahımızı artırabilmemiz ve istihdamı artırabilmemiz için bunu yapmak mecburiyetindeyiz” dedi.


Çitgöl Belediyesi sınırları içerisine kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yalnızca Simav’a değil Kütahya’ya önemli bir katma değer sağlayacağını belirten Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Simav’daki seralarda yıllık 10 bin ton domates üretiliyor ve bu domates 365 gün seralarda yetişebiliyor. Seralarda yıllık 30 ton biber, 50 ton çilek, 200 ton salatalık yetişiyor. Kütahya genelindeki seraların yüzde 85’i Simav’da. Biz bu yüzden Simav’da Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulmasını ve bu OSB’nin de alt başlığının sera olmasını istiyoruz. Simav genelinde 319 dekar sıcak, 148 dekar da soğuk sera var. Yaklaşık 150 üretici seracılıkla uğraşıyor. Biz bu projenin yalnızca Simav’ın değil ilimizin de vizyon projelerinden biri olacağına yürekten inanıyor, destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.


Programda İl Tarım ve Orman müdürü Mustafa Kurt ise proje hakkında sunum yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:37
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