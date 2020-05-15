Silvan’da 9 bin fidan toprakla buluştu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Boşatlılar Derneği ile Orman İşletme Müdürlüğünün ortak yürüttüğü Yeşil Bir Silvan Projesi kapsamında 9 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Silvan Boşatlılar Derneği girişimleri ile Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 3 bin adet çam, 2 bin adet badem, 2 bin adet selvi ile 2 bin adet ceviz fidanı toprakla buluşturuldu. Merkez mahalle ile kırsal mahalle muhtarlıklarına dağıtılan fidanlar çiftçiler tarafından toprakla buluşturularak, proje kapsamında çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır’da faaliyet sürdüren Silvan Boşatlılar Derneği Başkanı Mehmet Bayka, "Silvan ismi eskiden beri yeşil Silvan olarak anılıyordu. Son zamanlarda yükselen binalar ve betonlaşmanın yoğunluk kazanması nedeniyle derneğimizin yönetim kurulu olarak almış olduğu karar doğrultusunda, Silvan’ın her mahallesinde ağaçlandırma çalışmaları yapılarak yeşil alanların yoğunlukta olmasını sağlamak amacındayız. Bu bağlamda Yeşil Silvan Projemizi değerli Orman İşletme Müdürümüz Metin Eratilla’nın katkılarıyla bize sağlanan 9 bin adet fidan Silvan ilçemizdeki mahalle muhtarlıklarına dağıtılarak fidanları toprakla buluşturduk. Emeği geçen Orman İşletme Müdürümüz Metin Eratilla başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarımız her yıl düzenli bir şekilde devam edecektir" dedi.